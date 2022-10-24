Об этом сообщает "Шахтер" в facebook.

"Тогда как иранское руководство будет развлекаться, наблюдая за игрой своей сборной на чемпионате мира, украинцев будут убивать иранские дроны и ракеты. "Шахтер" призывает ФИФА и все международное сообщество добиться немедленного запрета выступления на чемпионате мира сборной Ирана за непосредственное участие этой страны в террористических атаках на украинцев", - сказал Палкин.

Он добавил, что место Ирана в финальной части ЧМ-2022 должна занять сборная Украины.

"Вакантное место должна занять сборная Украины, которая доказала, что достойна участия в мундиале. Имея неравные условия с другими сборными во время стыковых матчей, она играла сердцем. Такое решение исторически и спортивно оправдано. Призываю всех присоединиться к давлению на футбольную бюрократию. Хватит повторять ошибки чемпионата мира-2018 в России, прячась за пустым тезисом об аполитичности спорта. Содействие участию террористов в чемпионате мира и является политикой. Пора положить конец такой политике", - призвал Палкин.

Сборная Украины в квалификации ЧМ-2022 остановилась в решающем раунде плей-офф, где она уступила Уэльсу (0:1).

Иран на групповом раунде ЧМ-2022 должен сыграть в группе B с Англией, США и Уэльсом.

Чемпионат мира будет проходить в Катаре с 20 ноября по 18 декабря.

17 октября лидер сборной Аргентины Лионель Месси назвал главными фаворитами чемпионата мира-2022 Бразилию и Францию.

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