Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Гендиректор "Шахтера" рассказал, как "Челси" перехватил Мудрыка у "Арсенала"

Гендиректор "Шахтера" рассказал, как "Челси" перехватил Мудрыка у "Арсенала"

17 января, 2023 вторник
14:39
Спорт

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что "Челси" перехватил Михаила Мудрыка у "Арсенала" благодаря четкому финансовому предложению для футболиста и украинского клуба

Об этом Палкин рассказал в интервью The Athletic.

По словам гендиректора "Шахтера", он понял, что "Челси" выигрывает борьбу за Мудрыка у другого лондонского клуба - "Арсенала" - за два дня до трансфера.

"Я понял это два дня назад, когда приехали представители "Челси" - совладелец Бегдад Эгбали и Пол Уинстенли. Они приехали в Анталию в Турции. До этого я не знал, что они близки к соглашению, потому что общался с "Арсеналом" так же как и с "Челси". Даже могу сказать больше - с "Арсеналом" я встречался чаще. Поэтому перед этой последней встречей "Арсенал" был ближе к соглашению, чем "Челси", - рассказал Палкин.

Он добавил, что из-за того, что главный тренер "Арсенала" Мигель Артета, украинский футболист лондонцев Александр Зинченко и спортивный директор клуба общались с Михаилом Мудрыком и контактировали с "Шахтером", могло сложиться обманчивое впечатление, что вопрос о переходе футболиста в состав "пушкарей" "- решенное дело.

"Все говорили об "Арсенале" потому, что клуб связался с игроком почти за полтора месяца до того, как они связались с нами. Вы можете себе представить, например, что Микель Артета, Александр Зинченко и Эду звонят вам почти каждый день? Вы можете хотеть или не хотеть трансфера, но вы следите за таким вниманием и контактами.Но есть переговоры. Если вы не закрыли все, если вы не поставили последнюю точку, вы не можете завершить сделку. Поэтому это было только внешнее визуальное впечатление,что Мудрык близок к "Арсеналу", - объяснил Палкин.

Он отметил, что "Челси" стал проявлять предметный интерес к футболисту в конце декабря 2022 года.

"Если говорить о "Челси", то мне позвонили в конце декабря и спросили, могут ли они связаться с Мудрыком, потому что они интересуются им и хотят с ним поговорить. Они связались с игроком и его агентом и выполнили финансовые условия", – сказал Палкин.

"Шахтер" получит за Мудрыка от "Челси" 100 млн евро – 70 млн евро гарантировано и еще 30 млн евро в виде бонусов.

Михаил Мудрык стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Мудрык также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрык сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

На счету Мудрика 8 матчей за сборную Украины.

"Челси" после 19 матчей имеет 26 очков и идет в чемпионате Англии 10-м. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с дортмундской "Боруссией".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
світ, міжнародний огляд
Автор
16 января, 2023 понедельник
Путин теряет козырь, Россия "будет жечь" танки от Британии, министр Германии "ушла" из-за войны в Украине. Мировые СМИ об Украине 16 января
Юрій Бутусов
Автор
16 января, 2023 понедельник
Уроки Соледара
16 января, 2023 понедельник
В Соледаре началась окопная война, - боец ВСУ Барна
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.93
    Покупка 39.93
    Продажа 40.61
  • EUR
    Покупка 42.12
    Продажа 43.11
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
17 января
14:48
Глава Еврокомиссии: Мы вводим против РФ сильнейшие санкции, которые погрузят ее экономику в рецессию на десятилетия
14:36
Эксклюзив
"Подготовка к следующему удару": Гуменюк объяснила, почему РФ перестала использовать иранские дроны
14:29
Эксклюзив
Владимир Путин
Путин презирает Запад, он считает его слабым, - Климкин
14:26
Украина получила 3 млрд евро от Еврокомиссии
14:15
Украина получила от Норвегии последнюю партию подаренных в декабре мостов: их установят на деоккупированных территориях
14:10
Киевлян предупредили о сильных порывах ветра в столице завтра
14:07
Цыганков перешел из "Динамо" в испанский клуб
14:06
Обновлено
Шольц объявил о назначении нового министра обороны Германии
14:03
OPINION
Выбор между любовью и местью. Но первый выбор — гораздо более красноречив
13:40
В Днепре завершили поисково-спасательные работы: погибли 44 человека, из них 5 детей, 39 человек спасли
13:23
В Украину с визитом прибыла министр обороны Латвии Инара Мурниеце
13:15
ОБСЕ
Боевики "ЛНР" признались, что угнали автомобили ОБСЕ
13:02
"Чрезвычайно высокий дефицит": на Днепропетровщине применены аварийные отключения, света может не быть до 8 часов
12:56
Энтони Блинкен
Блинкен посетит Китай, среди вопросов повестки дня будет война в Украине, - Politico
12:54
Артур Герасимов: "дело ботоферм" тихо умерло, поэтому власти готовят новую атаку на оппозицию
12:51
Финляндия заявила о готовности участвовать в коалиции стран, которые передадут Украине танки Leopard
12:38
Эксклюзив
Ситуация на Донетчине остается напряженной: враг разрушает руины, - пресс-секретарь Донецкой ОВА
12:32
Путин решил увеличить армию до 1,5 млн и укрепить границу с Финляндией
12:29
Гитанас Науседа
Президент Литвы выразил надежду, что на саммите НАТО в июле Украине дадут более четкие сигналы о членстве
12:24
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
"Не уполномочивали РПЦ МП выступать от нашего имени": УПЦ о намерении России собрать заседание ООН
12:07
В Воздушных силах Украины объяснили, почему Россия не запускает ракеты из Средиземного моря
12:07
OPINION
Танец австрийцев с Путиным обычно заканчивается плохо
11:52
В Минздраве рассказали, что делать украинцам, пропустившим бустерную прививку от COVID-19
11:43
Дуда надеется, что страны НАТО соберут для Украины бригаду Leopard: Польша готова дать 14
11:33
Обновлено
В Днепре на 90% разобраны завалы разрушенной российской ракетой многоэтажки: из-под завалов достали тело ребенка
11:15
Обновлено
Арестович написал заявление об увольнении с должности внештатного советника Офиса президента
11:02
Из-за дефицита мощности в энергосистеме Украины аварийные отключения применены в шести областях, - Укрэнерго
10:58
Координировал российские карательные органы и создавал агентурную сеть: СБУ идентифицировала ФСБшника, причастного к оккупации Херсона
10:50
Эксклюзив
После многомесячных боев на восточном фронте от городков и сел остается только название на карте, - боец ВСУ Швайка
10:27
В Молдове зафиксированы первые случаи заражения новым штаммом коронавируса
10:26
Эрдоган выдвинул новое условие для одобрения заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО
10:23
Эксклюзив
Один из тренировочных полетов может стать не тренировочным, - глава Ровенской ОВА Коваль об авиаобучении РФ и Беларуси
10:17
Гендиректор МАГАТЭ Гросси ответил на упреки в отношении своего заместителя-россиянина: Работает не на конкретную страну
10:15
Эксклюзив
Бахмут остается главной целью России, чтобы выйти на границы Донбасса и Луганщины, - Згурец
10:12
Свет
В Киеве и области ввели экстренные отключения света
10:06
Инфографика
Курс валют на 17 января: стоимость дара, евро, злотого
10:06
OPINION
Может ли произойти в РФ военный переворот?
09:58
Эксклюзив
Каждый день Ровенщина более боеспособна, - руководитель ОВА Коваль
09:50
Россияне обстреляли из артиллерии Очаковскую общину в Николаевской области, один человек погиб
09:46
Украинский дебютант Australian Open дал бой 25-й ракетке мира
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]preso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV