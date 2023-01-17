Об этом Палкин рассказал в интервью The Athletic.

По словам гендиректора "Шахтера", он понял, что "Челси" выигрывает борьбу за Мудрыка у другого лондонского клуба - "Арсенала" - за два дня до трансфера.

"Я понял это два дня назад, когда приехали представители "Челси" - совладелец Бегдад Эгбали и Пол Уинстенли. Они приехали в Анталию в Турции. До этого я не знал, что они близки к соглашению, потому что общался с "Арсеналом" так же как и с "Челси". Даже могу сказать больше - с "Арсеналом" я встречался чаще. Поэтому перед этой последней встречей "Арсенал" был ближе к соглашению, чем "Челси", - рассказал Палкин.

Он добавил, что из-за того, что главный тренер "Арсенала" Мигель Артета, украинский футболист лондонцев Александр Зинченко и спортивный директор клуба общались с Михаилом Мудрыком и контактировали с "Шахтером", могло сложиться обманчивое впечатление, что вопрос о переходе футболиста в состав "пушкарей" "- решенное дело.

"Все говорили об "Арсенале" потому, что клуб связался с игроком почти за полтора месяца до того, как они связались с нами. Вы можете себе представить, например, что Микель Артета, Александр Зинченко и Эду звонят вам почти каждый день? Вы можете хотеть или не хотеть трансфера, но вы следите за таким вниманием и контактами.Но есть переговоры. Если вы не закрыли все, если вы не поставили последнюю точку, вы не можете завершить сделку. Поэтому это было только внешнее визуальное впечатление,что Мудрык близок к "Арсеналу", - объяснил Палкин.

Он отметил, что "Челси" стал проявлять предметный интерес к футболисту в конце декабря 2022 года.

"Если говорить о "Челси", то мне позвонили в конце декабря и спросили, могут ли они связаться с Мудрыком, потому что они интересуются им и хотят с ним поговорить. Они связались с игроком и его агентом и выполнили финансовые условия", – сказал Палкин.

"Шахтер" получит за Мудрыка от "Челси" 100 млн евро – 70 млн евро гарантировано и еще 30 млн евро в виде бонусов.

Михаил Мудрык стал самым дорогим украинским футболистом в истории. Ранее рекорд принадлежал Андрею Шевченко, который в 2006 году перешел из итальянского "Милана" в "Челси" за 43,88 млн евро.

Мудрык также побил рекорд для трансферов клубов украинской премьер-лиги, принадлежавший бразильцу Фреду, который в 2018 году за 59 млн евро перешел из "Шахтера" в английский "Манчестер Юнайтед".

В нынешнем сезоне 22-летний Михаил Мудрык сыграл за "Шахтер" 18 матчей, забил 10 голов и отдал 8 результативных передач.

На счету Мудрика 8 матчей за сборную Украины.

"Челси" после 19 матчей имеет 26 очков и идет в чемпионате Англии 10-м. В 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с дортмундской "Боруссией".

15 января Михаил Мудрык перешел в "Челси" за 100 млн евро и стал самым дорогим в истории украинским футболистом.

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