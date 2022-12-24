Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт Гендиректор "Шахтера" обвинил ФИФА в убийстве украинского футбола

Гендиректор "Шахтера" обвинил ФИФА в убийстве украинского футбола

24 декабря, 2022 суббота
23:37
Спорт Сергей Палкин

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что ФИФА убивает украинский футбол

Об этом сообщает Forbes .

Палкин прокомментировал судебный иск "Шахтера" в Спортивном арбитражном суде (CAS) против ФИФА. "Горняки" требуют возмещения 50 млн евро из-за введения новых правил о приостановлении контрактов легионеров.

"Легионеры были половиной команды, а ФИФА позволила этой половине команды уйти. Как можно в таких условиях конкурировать? Как мы можем выжить? В этой ситуации они должны поддерживать украинские клубы, потому что у нас война, потому что у нас много проблем. Нам нужно помощь. Однако случилось то, что они отпустили наших игроков и все. Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, а с другой стороны убивают украинский футбол. Нам нужна честность и справедливость. Это то, что нам нужно. ФИФА должна нам помочь, а не уничтожить", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
война с Россией
Читайте также:
23 декабря, 2022 пятница
Нужно ли отключать от розеток приборы при отключении света: в ГСЧС ответили
Тайсон Ф'юрі (ліворуч), Боб Арум та Олександр Усик (позаду)
24 декабря, 2022 суббота
Фьюри принял главное условие Усика по бою за титул абсолютного чемпиона мира
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергей Згурец
16 декабря, 2022 пятница
ВСУ нанесут удар по Беларуси в случае нападения. Колонка Сергея Згурца
Киев
+2°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.71
    Покупка 39.71
    Продажа 40.38
  • EUR
    Покупка 41.23
    Продажа 42.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, воскресенье
25 декабря
00:07
В ВСУ поздравили Санта Клауса, который "пролетел" над Украиной
2022, суббота
24 декабря
22:52
На Запорожье оккупанты угрожают "национализировать" имущество украинцев
22:29
Ломаченко проведет бой за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе: промоутер заявил о работе над датой поединка
22:15
Эксклюзив
Виталий Портников
Иран может однажды проснуться без определенных объектов из-за поддержки РФ, Израиль ждет возможности делать это без последствий, - Портников
22:09
"Россия готовится к ракетным ударам": В Черном море маневрирует более 10 кораблей агрессора
22:02
OPINION
Россияне переселяются в "День опричника"
21:54
Россия обстреляла Сумщину из артиллерии и минометам. Существенно поврежден объект инфраструктуры и линия электропередач
21:47
"Продают" стабильную мобильную связь: украинцев предупредили о новой мошеннической схеме выманивания денег
21:34
Правительство Германии прогнозирует новое наступление РФ на апрель. Есть два варианта, - СМИ
21:30
Эксклюзив
РФ погрузится в смуту и распадется, - социолог Яковенко
21:14
Обновлено
Россияне обстреляли из "градов" центр Херсона: 10 человек погибли, 68 получили ранения
21:00
Эксклюзив
Китайцы шокированы тем, как показала себя Россия в милитарном плане, – американский эксперт Фрид
20:50
Анонс
25 декабря Эспрессо будет транслировать рождественскую службу и гуцульскую коляду из Криворовни
20:26
Владимир Зеленский. 24 декабря 2022 року
"Никакие дроны-камикадзе не способны погасить рождественскую звезду". Зеленский поздравил украинцев с западным Рождеством
20:20
Эксклюзив
Визит Зеленского в США - большой вклад в будущую победу Украины в этой войне, - экс-посол в Киеве Гербст
20:09
Эксклюзив
Наступление со стороны Беларуси состоится, а Украина начнет реагировать на опережение, – военный эксперт Копчак
20:09
OPINION
Как великая война разрушила маленькую "постправду"
19:34
Премьер Британии Сунак вместо рождественского поздравления позвонил по телефону госслужащим, в частности из Украины
19:20
Деньги
"Никаких выездных проверок". В следующем году налоговики полностью перейдут на "электронные рельсы"
19:14
Эксклюзив
Протестные акции в Иране не приведут в ближайшее время к революционным изменениям в иранском обществе, - дипломат Самарский
19:00
Эксклюзив
Владимир Путин
Путинизм ослабил российскую армию так же, как и Россию в целом, – американский эксперт Фрид
18:51
Тарас Тополя в Теробороне Киева. Март 2022 года
Вскоре ВСУ будут иметь инновационное оружие, которое будет уничтожать технику противника миллионной стоимости, - Тарас Тополя
18:43
Государства ЕС передали более 1000 генераторов Украине
18:37
Эксклюзив
Путин не отдаст приказ о выводе войск с территории Украины, - социолог Яковенко
18:27
В Горностаевке на Херсонщине российские оккупанты на 10 суток ввели круглосуточный комендантский час
18:05
OPINION
Вы до сих пор уверены, что Рождество 25 декабря только католическое?
18:04
Иранский суд отменил смертный приговор одному из протестующих
17:58
Эксклюзив
Визит Медведева в Китай может свидетельствовать, что у них с президентом Путиным существуют какие-то недосказанности, - дипломат Хандогий
17:54
Вячеслав Черновол
85 лет назад родился Вячеслав Чорновил
17:51
Германия передала Украине 13-й БРЭМ и готовит 50 полевых обогревателей
17:28
На столичном метро "Лесная" пассажир оказался под поездом
17:22
В Киев приедет глава Минобороны Франции, - СМИ
17:20
Обоим было по 33 года: в Каменец-Подольской общине мать двоих детей не пережила известия о гибели мужа на фронте
17:17
В РФ угон автомобилей растет ежемесячно на 25%, - СМИ
17:00
Эксклюзив
Смело воевать за мечты царя армии РФ не удается, - американский эксперт Фрид
16:59
Курды вышли на улицы Парижа в связи со стрельбой, которую считают терактом
16:40
Свет
В Днепре снова будет работать наружное освещение
16:35
Эксклюзив
Помогать вооружениям России, кроме Ирана, готова и Северная Корея, – военный эксперт Свитан
16:35
Во время ранения в Донецке Рогозин получил контузию
16:27
Депутат партии Санду предлагает демилитаризировать "Приднестровье" совместно с Украиной и НАТО
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2022 ESPRESO.TV