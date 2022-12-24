Гендиректор "Шахтера" обвинил ФИФА в убийстве украинского футбола
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что ФИФА убивает украинский футбол
Об этом сообщает Forbes .
Палкин прокомментировал судебный иск "Шахтера" в Спортивном арбитражном суде (CAS) против ФИФА. "Горняки" требуют возмещения 50 млн евро из-за введения новых правил о приостановлении контрактов легионеров.
"Легионеры были половиной команды, а ФИФА позволила этой половине команды уйти. Как можно в таких условиях конкурировать? Как мы можем выжить? В этой ситуации они должны поддерживать украинские клубы, потому что у нас война, потому что у нас много проблем. Нам нужно помощь. Однако случилось то, что они отпустили наших игроков и все. Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, а с другой стороны убивают украинский футбол. Нам нужна честность и справедливость. Это то, что нам нужно. ФИФА должна нам помочь, а не уничтожить", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
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