Гендиректор "Шахтера" обвинил ФИФА в убийстве украинского футбола

Об этом сообщает Forbes .

Палкин прокомментировал судебный иск "Шахтера" в Спортивном арбитражном суде (CAS) против ФИФА. "Горняки" требуют возмещения 50 млн евро из-за введения новых правил о приостановлении контрактов легионеров.

"Легионеры были половиной команды, а ФИФА позволила этой половине команды уйти. Как можно в таких условиях конкурировать? Как мы можем выжить? В этой ситуации они должны поддерживать украинские клубы, потому что у нас война, потому что у нас много проблем. Нам нужно помощь. Однако случилось то, что они отпустили наших игроков и все. Они всегда говорят, что мы одна футбольная семья, а с другой стороны убивают украинский футбол. Нам нужна честность и справедливость. Это то, что нам нужно. ФИФА должна нам помочь, а не уничтожить", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.