Гендиректор Moderna заявил, что людям может понадобиться четвертая прививка против COVID-19

Об этом сообщает НВ .



Бансель сказал, что эффективность бустерных доз может снизиться в течение нескольких месяцев.



"Я буду удивлен, когда в ближайшие недели мы получим эти данные о том, что они хорошо сохраняются со временем – я ожидаю, что они не будут хорошо держаться", – сказал Бансель о бустере.



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По его словам, часть правительств уже готовят дозы под четвертую вакцинацию.

"Я считаю, что нам понадобятся бустеры осенью 22 года и позже", - сказал Бансель.



Он добавил, что пожилым людям или людям с сопутствующими заболеваниями может понадобиться ежегодный бустер.

Напомним, ранее в Израиле четвертую дозу COVID-вакцины одобрили для людей от 60 лет.

Глава Минздрава Израиля Нахман Аш позволил вакцинировать четвертой дозой COVID-прививки медработников.