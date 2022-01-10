Гендиректор Moderna заявил, что людям может понадобиться четвертая прививка против COVID-19
Генеральный директор Moderna Стефан Бансель считает, что большинству людей может потребоваться четвёртая доза вакцины от COVID-19
Об этом сообщает НВ .
Бансель сказал, что эффективность бустерных доз может снизиться в течение нескольких месяцев.
"Я буду удивлен, когда в ближайшие недели мы получим эти данные о том, что они хорошо сохраняются со временем – я ожидаю, что они не будут хорошо держаться", – сказал Бансель о бустере.
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По его словам, часть правительств уже готовят дозы под четвертую вакцинацию.
"Я считаю, что нам понадобятся бустеры осенью 22 года и позже", - сказал Бансель.
Он добавил, что пожилым людям или людям с сопутствующими заболеваниями может понадобиться ежегодный бустер.
- Напомним, ранее в Израиле четвертую дозу COVID-вакцины одобрили для людей от 60 лет.
- Глава Минздрава Израиля Нахман Аш позволил вакцинировать четвертой дозой COVID-прививки медработников.
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