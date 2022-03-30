Гендиректор МАГАТЭ прибыл с рабочим визитом на Южноукраинскую АЭС, чтобы обсудить физическую защиту ядерных объектов Украины
Сегодня, 30 марта, начался рабочий визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Южноукраинскую АЭС
Об этом сообщает Энергоатом.
"В повестке дня обсуждения вопросов обеспечения ядерной и радиационной безопасности на захваченных российскими войсками Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях", – говорится в сообщении.
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Также вместе с Министром энергетики Украины Германом Галущенко, руководителем ГП "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и главой Госатомрегулирования Олегом Кориковым гендиректор МАГАТЭ обсудит вопросы поддержки со стороны Агентства ядерной и радиационной безопасности, а также физической защиты ядерных объектов, материалов и отходов. источников излучения в Украине в связи с вооруженной злостью РФ.
- Напомним, вчера 29 марта, в Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Цель визита – провести с должностными лицами переговоры о предоставлении со стороны МАГАТЭ срочной помощи в установлении безопасности ядерных объектов и предотвращении риска аварий на них. Бывший министр охраны окружающей среды Украины Юрий Костенко считает , что МАГАТЭ должно взять под полный контроль работу захваченных оккупантам ЧАЭС и ЗАЭС, чтобы избежать аварийных ситуаций.
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