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Гендиректор МАГАТЭ прибыл с рабочим визитом на Южноукраинскую АЭС, чтобы обсудить физическую защиту ядерных объектов Украины

30 мартa, 2022 среда
11:37
война с Россией

Сегодня, 30 марта, начался рабочий визит генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Южноукраинскую АЭС

Об этом сообщает Энергоатом.

"В повестке дня обсуждения вопросов обеспечения ядерной и радиационной безопасности на захваченных российскими войсками Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях", – говорится в сообщении.

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Также вместе с Министром энергетики Украины Германом Галущенко, руководителем ГП "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и главой Госатомрегулирования Олегом Кориковым гендиректор МАГАТЭ обсудит вопросы поддержки со стороны Агентства ядерной и радиационной безопасности, а также физической защиты ядерных объектов, материалов и отходов. источников излучения в Украине в связи с вооруженной злостью РФ.

  • Напомним, вчера 29 марта, в Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Цель визита – провести с должностными лицами переговоры о предоставлении со стороны МАГАТЭ срочной помощи в установлении безопасности ядерных объектов и предотвращении риска аварий на них. Бывший министр охраны окружающей среды Украины Юрий Костенко считает , что МАГАТЭ должно взять под полный контроль работу захваченных оккупантам ЧАЭС и ЗАЭС, чтобы избежать аварийных ситуаций.

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