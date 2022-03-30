Гендиректор МАГАТЭ прибыл с рабочим визитом на Южноукраинскую АЭС, чтобы обсудить физическую защиту ядерных объектов Украины

Об этом сообщает Энергоатом.

"В повестке дня обсуждения вопросов обеспечения ядерной и радиационной безопасности на захваченных российскими войсками Запорожской и Чернобыльской атомных электростанциях", – говорится в сообщении.

Читайте также: Ядерный материал на "Источниках нейтронов" в Харькове не пострадал, – МАГАТЭ

Также вместе с Министром энергетики Украины Германом Галущенко, руководителем ГП "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и главой Госатомрегулирования Олегом Кориковым гендиректор МАГАТЭ обсудит вопросы поддержки со стороны Агентства ядерной и радиационной безопасности, а также физической защиты ядерных объектов, материалов и отходов. источников излучения в Украине в связи с вооруженной злостью РФ.

Напомним, вчера 29 марта, в Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Цель визита – провести с должностными лицами переговоры о предоставлении со стороны МАГАТЭ срочной помощи в установлении безопасности ядерных объектов и предотвращении риска аварий на них. Бывший министр охраны окружающей среды Украины Юрий Костенко считает , что МАГАТЭ должно взять под полный контроль работу захваченных оккупантам ЧАЭС и ЗАЭС, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb