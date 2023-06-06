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Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину, чтобы оценить последствия подрыва Каховской ГЭС для ЗАЭС, - Зеленский

6 июня, 2023 вторник
22:40
Война с Россией

Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину

Об этом президент сообщил в телеграмме.

"В телефонном разговоре проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о масштабных последствиях террористического акта РФ по подрыву дамбы Каховской ГЭС. Обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Также президент сообщил, что договорился о визите Гросси в Украину.

В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил, что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией Каховской ГЭС.

Об этом он сообщил в Twitter.

"После тревожных событий, связанных с разрушением дамбы Каховской ГЭС, на следующей неделе я возглавлю следующую ротацию нашей Миссии по поддержке и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС с усиленной командой", – написал гендиректор МАГАТЭ.

  • Напомним, во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
  • Президент Украины оперативно провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
  • Также Зеленский заявил , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.

Владимир Зеленский
Запорожская АЕС
МАГАТЕ
Каховская ГЭС
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