Гендиректор МАГАТЭ посетит Украину, чтобы оценить последствия подрыва Каховской ГЭС для ЗАЭС, - Зеленский
Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину
Об этом президент сообщил в телеграмме.
"В телефонном разговоре проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о масштабных последствиях террористического акта РФ по подрыву дамбы Каховской ГЭС. Обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС", - говорится в сообщении.
Также президент сообщил, что договорился о визите Гросси в Украину.
В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил, что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией Каховской ГЭС.
Об этом он сообщил в Twitter.
"После тревожных событий, связанных с разрушением дамбы Каховской ГЭС, на следующей неделе я возглавлю следующую ротацию нашей Миссии по поддержке и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС с усиленной командой", – написал гендиректор МАГАТЭ.
- Напомним, во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробный ход событий здесь.
- Президент Украины оперативно провел заседание Ставки, на котором была рассмотрена ситуация на фронте, готовность к контрнаступлению и подрыв РФ Каховской ГЭС
- Также Зеленский заявил , что РФ заминировала дамбу ГЭС еще в прошлом году и Украина была готова к взрыву.
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