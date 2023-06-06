Об этом президент сообщил в телеграмме.

"В телефонном разговоре проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о масштабных последствиях террористического акта РФ по подрыву дамбы Каховской ГЭС. Обсудили пути минимизации рисков для безопасности ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Также президент сообщил, что договорился о визите Гросси в Украину.

В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил, что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией Каховской ГЭС.

Об этом он сообщил в Twitter.

"После тревожных событий, связанных с разрушением дамбы Каховской ГЭС, на следующей неделе я возглавлю следующую ротацию нашей Миссии по поддержке и помощи МАГАТЭ на Запорожской АЭС с усиленной командой", – написал гендиректор МАГАТЭ.