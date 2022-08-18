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Гендиректор МАГАТЭ подтвердил готовность возглавить делегацию агентства на ЗАЭС

18 августа, 2022 четверг
10:29
Мир

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"В ходе нашего разговора генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил мне, что в ответ на приглашение Украины он готов возглавить делегацию МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию. Я отметил срочность работы миссии относительно угроз ядерной безопасности, вызванных военными действиями России", - написал Кулеба.

Известно, что российские военные захватили ЗАЭС в ночь на 4 марта.

  • 12 августа представитель России в ООН Василий Небензя выступил против демилитаризации Запорожской АЭС. В тот же день вице-спикер совета федерации РФ Константин Косачев назвал возвращение ЗАЭС под контроль Украины невозможным.
  • В то же время высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею создания вокруг Запорожской атомной электростанции демилитаризованной зоны.
  • 14 августа Энергоатом сообщил, что обстрелы россиянами ЗАЭС повлекли за собой серьезный риск для безопасного функционирования станции. На следующий день Энергоатом сообщил, что на ЗАЭС повреждено распределительное устройство , станция работает с риском нарушений радиационной безопасности.

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Энергодар
Дмитрий Кулеба
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