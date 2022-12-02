Об этом сообщает Reuters .

Гросси подчеркнул, что постоянные обстрелы территории вокруг оккупированной российскими войсками территории Запорожской атомной электростанции вызывают беспокойство. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что он не хотел бы повторения трагедии 1986 года, произошедшей на Чернобыльской АЭС.

"Мое обязательство состоит в том, чтобы достичь решения как можно скорее. Надеюсь, до конца года", - сказал Рафаэль Гросси, комментируя ситуацию на ЗАЭС.

Гросси не исключил встречи с президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

"Наша цель – избежать ядерной аварии, а не создать военную ситуацию, которая способствовала бы одной или другой стороне", - сказал Гросси.

27 ноября президент Энергоатома Петр Котин сообщил , что есть признаки того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС. В Кремле эту информациюопровергли .

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