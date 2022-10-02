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Гендиректор МАГАТЭ на следующей неделе отправится в Киев и Москву

2 октября, 2022 воскресенье
07:42
война с Россией

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на следующей неделе едет в Киев и Москву. Среди причин также судьба руководителя ЗАЭС Игоря Мурашова

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ

Поводом к визиту главы МАГАТЭ в Украину и Россию является похищение Россией гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и постоянный рост количества взрывов противопехотных мин вплоть до крупнейшей в Европе атомной электростанции, контролируемой российскими войсками, но руководящей украинским персоналом.

"Визит является частью текущих усилий по скорейшему внедрению зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции", - говорится в заявлении.

После получения информации о задержании генерального директора Запорожской атомной электростанции Игоря Мурашова, Международное агентство по атомной энергии обратилось в соответствующие органы и получило информацию, что Игорь Мурашов находится в изоляторе временного содержания.

Поскольку за обеспечение ядерной безопасности и безопасности атомной электростанции отвечает ее генеральный директор, как именно он обеспечивает выполнение всех операционных процедур станции, включая касающиеся ядерной безопасности, такое задержание является для мира источником серьезного беспокойства. Ведь именно руководитель призван молниеносно среагировать на месте на любую чрезвычайную ядерную ситуацию.

"Таким образом, его отсутствие при исполнении обязанностей также оказывает немедленное и серьезное влияние на принятие решений по обеспечению безопасности и безопасности завода", - процитировали в заявлении слова Рафаэля Гросси, который выразил надежду, что Игорь Мурашов все же безопасно и быстро вернется домой и сможет восстановить свои важные функции на заводе.

  • Российские окупанты днем 30 сентября похитили гендиректора Запорожской АЭС Игоря Мурашова, его местонахождение неизвестно
  • Международное агентство по атомной энергии обратилось к российским властям с просьбой предоставить разъяснения в связи с сообщениями о задержании гендиректора Запорожской АЭС

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