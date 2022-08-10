Гендиректор МАГАТЭ Гросси выступит на Совбезе ООН с речью о ситуации на ЗАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси расскажет на заседании Совета Безопасности ООН о ситуации с ядерной безопасностью и защищенностью на Запорожской АЭС и о своих усилиях по согласованию и руководству экспертной миссией МАГАТЭ
Об этом говорится в официальном заявлении на сайте МАГАТЭ.
Встреча состоится 11 августа, через несколько дней после того, как обстрел на ЗАЭС вызвал тревогу по поводу потенциального риска серьезной ядерной аварии на крупнейшей в Европе атомной электростанции с шестью реакторами.
ООН пригласила Генерального директора Гросси выступить перед Совбезом 15 стран по видеосвязи. Заседание будет открыто для СМИ.
"Я приветствую эту возможность проинформировать Совет Безопасности Организации Объединенных Наций о чрезвычайно серьезной ситуации, с которой столкнулась одна из крупнейших в мире атомных электростанций, которая сейчас находится в зоне активных боевых действий. Авария на этом заводе может угрожать здоровью населения и окружающей среде среде как в Украине, так и в соседних государствах, а также в отдаленных странах", – сказал Гросси.
Гендиректор планирует рассказать о том, как обстрелы в пятницу и субботу нарушили практически все семь незаменимых компонентов ядерной безопасности и безопасности, которые Гросси очертил в начале конфликта почти полгода назад. Включая те, которые касаются физической целостности атомной электростанции, действующей системы безопасности, персонала и внешних источников питания.
"Я также проинформирую Совет Безопасности о своих планах и подготовке лично возглавить миссию МАГАТЭ на месте в ближайшее время. Сейчас, как никогда, присутствие МАГАТЭ на станции имеет первостепенное значение, чтобы помочь уменьшить опасность возможной ядерной катастрофы", - добавил гендиректор.
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