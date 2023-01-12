Гендиректор МАГАТЭ Гросси встретился с Папой Римским: обсуждали ядерную безопасность Украины
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встретился в Ватикане с Папой Римским Франциском, чтобы обсудить ядерную безопасность Украины на фоне широкомасштабного вторжения РФ
Об этом сообщает Vatican News.
По словам Гросси, он встретился с Папой, потому что ему кажется, что "его голос, его послание относительно этих угроз в этот трудный период со сложной международной повесткой дня незаменимо".
"Труд МАГАТЭ стал неотложным. Это труд, посвященный не только вопросу Украины. Есть еще также Иран и Северная Корея. В этот момент понятно, что безопасность ядерных объектов в Украине стала насущной, необходимой", – сказал гендиректор Агентства, назвав текущую ситуацию очень нестабильной.
Гросси отметил, что сейчас все его усилия сосредоточены на создании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.
В интервью итальянскому телеканалу Rai Гросси сообщил о намерении снова посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. После этого гендиректор МАГАТЭ хочет совершить визит в Москву.
- 6 декабря 2022 года в Росатоме заявили, что не передадут МАГАТЭ контроль над Запорожской АЭС.
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