Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

"Запорожскую АЭС нужно защитить. Я в ближайшее время поеду в РФ, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив", - подчеркнул Гендиректор МАГАТЭ Гросси.

Он заявил, что возобновление обстрелов ЗАЭС, приведших к полному обесточению, "чрезвычайно безответственно".

По данным МАГАТЭ, все системы безопасности станции продолжают получать питание и работают в штатном режиме. Инженеры ЗАЭС приступили к ремонту поврежденной линии электропередач 750 кВ.

После обесточения на ЗАЭС автоматически заработали 16 дизель-генераторов. После стабилизации ситуации десять генераторов выключили, оставив шесть для обеспечения реакторов необходимой электроэнергией.

Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.

5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин издал указ о передаче Запорожской АЭС под контроль России.

6 октября глава МАГАТЭ встретился с президентом Зеленским и подчеркнул, что агентство считает временно оккупированную армией РФ Запорожскую атомную электростанцию – украинской.

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