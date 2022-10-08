Гендиректор МАГАТЭ Гросси снова прибудет в Украину после визита в РФ
Гендиректор МАГАТЭ после посещения Киева едет в Россию, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг оккупированной ЗАЭС
Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.
"Запорожскую АЭС нужно защитить. Я в ближайшее время поеду в РФ, а затем вернусь в Украину, чтобы согласовать охранную зону ядерной безопасности вокруг АЭС. Это абсолютный и срочный императив", - подчеркнул Гендиректор МАГАТЭ Гросси.
Он заявил, что возобновление обстрелов ЗАЭС, приведших к полному обесточению, "чрезвычайно безответственно".
По данным МАГАТЭ, все системы безопасности станции продолжают получать питание и работают в штатном режиме. Инженеры ЗАЭС приступили к ремонту поврежденной линии электропередач 750 кВ.
После обесточения на ЗАЭС автоматически заработали 16 дизель-генераторов. После стабилизации ситуации десять генераторов выключили, оставив шесть для обеспечения реакторов необходимой электроэнергией.
- Бывший руководитель Госинспекции ядерного регулирования заявил, что на временно оккупированной Запорожской АЭС рашисты заминировали первый и второй атомные энергоблоки.
- 5 октября президент страны-агрессора Владимир Путин издал указ о передаче Запорожской АЭС под контроль России.
- 6 октября глава МАГАТЭ встретился с президентом Зеленским и подчеркнул, что агентство считает временно оккупированную армией РФ Запорожскую атомную электростанцию – украинской.
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