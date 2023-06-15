Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на захваченную россиянами ЗАЭС

Об этом сообщили в Энергоатоме.

13 июня Рафаэль Гросси прибыл в Украину, чтобы лично оценить ситуацию на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. В Украине Гросси встретился с президентом Владимиром Зеленским, где обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС.

Известно, что планируемый визит Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) должен был состояться раньше. Однако его отложили из-за чрезвычайной ситуации безопасности.

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Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил , что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Впоследствии Рафаэль Гросси сказал , что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС.

8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Отмечалось , что, по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на разрушение плотины в Новой Каховке.

Впоследствии он заявил , что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской ТЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Международное агентство по атомной энергии требовало доступа к территории Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, используемой для охлаждения реакторов станции.

15 июня стало известно, что Гросси 14 июня не смог попасть на территорию ЗАЭС, поскольку Россия не давала гарантии безопасности, но пообещала их "с высокой степенью вероятности" в пятницу.