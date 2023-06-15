Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на захваченную россиянами ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на захваченную россиянами ЗАЭС

15 июня, 2023 четверг
12:07
Война с Россией

Генеральный директор МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) Рафаэль Гросси начал визит на временно захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС

Об этом сообщили в Энергоатоме.

13 июня Рафаэль Гросси прибыл в Украину, чтобы лично оценить ситуацию на оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции. В Украине Гросси встретился с президентом Владимиром Зеленским, где обсудили ситуацию вокруг Каховской ГЭС.

Известно, что планируемый визит Гросси на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) должен был состояться раньше. Однако его отложили из-за чрезвычайной ситуации безопасности.

Новость дополняется.

Реакция МАГАТЭ на подрыв Каховской ГЭС

6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил , что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.

Впоследствии Рафаэль Гросси сказал , что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС.

8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Отмечалось , что, по предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на разрушение плотины в Новой Каховке.

Впоследствии он заявил , что эксперты озабочены стремительным падением уровня воды на Запорожской ТЭС, вызванным подрывом Каховской ГЭС. Международное агентство по атомной энергии требовало доступа к территории Запорожской атомной электростанции, чтобы проверить расхождение в данных об уровне воды на взорванной Каховской дамбе, используемой для охлаждения реакторов станции.

15 июня стало известно, что Гросси 14 июня не смог попасть на территорию ЗАЭС, поскольку Россия не давала гарантии безопасности, но пообещала их "с высокой степенью вероятности" в пятницу.

Украина
Енергия
оккупированные территории
МАГАТЕ
Читайте также:
14 июня, 2023 среда
Расследование подрыва "Северного потока": Швеция заявила о завершающей фазе
14 июня, 2023 среда
ВСУ продвигаются для дальнейшего окружения Бахмута, - командир подразделения ВСУ Ярославский
Сергій Цеков
11 июня, 2023 воскресенье
Переговоры начнутся, если Украина будет готова отдать Одесчину, Николаевщину и Харьковщину, - коллаборант из Крыма Цеков
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.85
    Покупка 36.85
    Продажа 37.42
  • EUR
    Покупка 39.98
    Продажа 40.74
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
15 июня
13:16
Обновлено
Россия начала показательное судилище над 22 азовцами, защищавшими Мариуполь. В ОП отреагировали
12:28
Дания и Норвегия передадут Украине 9 тыс. артиллерийских снарядов
12:07
электроэнергиия
Энергосистема Украины работает с резервом мощности, но ГЭС генерируют меньше, чем планировалось, – Минэнерго
12:07
OPINION
Почему Будапешт не может найти в Европе "естественных союзников"
12:04
Обзор
НАТО рассматривает планы защиты своих территорий из-за войны войны, а от успехов контрнаступления зависит будущая поддержка Украины. Акценты мировых СМИ 15 июня
11:53
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
За полный запрет УПЦ МП выступают 66% украинцев, - опрос КМИС
11:48
Силы обороны Украины привлекли 3 из 12 подготовленных бригад в контрнаступлении, главная битва впереди, - Reuters
11:45
Президент Чехии объяснил, почему ни одна страна НАТО не будет вводить войска в Украину
11:26
ФСБ готовит фейки о российском гражданстве украинских чиновников и их семей, – СБУ
11:22
В Розовке в Запорожье оккупанты лечат только раненых военных РФ, местным запретили об этом рассказывать
11:08
Президент Чехии о последствиях подрыва Каховской ГЭС: Это усложнит все военные действия
10:59
Обновлено
Глава Пентагона встретился с министром обороны Украины перед "Рамштайном-13"
10:38
Сборная Украины перед матчами отбора Евро-2024 потеряла двух футболистов
10:29
Россияне за сутки атаковали 10 украинских регионов: погибли 3 человека, 7 ранены
10:24
Саломе Зурабишвили
Президент Грузии: Мы бы никогда не были так близки к ЕС, если бы не борьба украинского народа
10:17
Курс валют на 15 июня: стоимость доллара, евро, злотого в обменниках
10:10
За время полномасштабной войны РФ повредила или разрушила в Украине более 1,5 тыс. медучреждений
10:01
OPINION
Путин верит в смерть Залужного
09:56
В Британии во время документального кинофестиваля покажут фильм об эвакуации украинцев "Откуда куда"
09:48
В Херсонской области подтопленными остаются 44 населенных пункта, а в Николаевской области уровень воды упал на 8 см
09:31
Британская разведка назвала, что станет ключевым моментом во вражде между Пригожиным и Минобороной РФ
09:18
На Бахмутском направлении ВСУ имели успехи во время штурмовых действий, на Бердянском и Мариупольском - ведутся бои: ситуация на фронте
09:07
"Российская афера" на сотни тысяч шекелей: в Израиле арестовали украинца, который с сообщниками выманивал деньги у местных
08:56
Инфографика
Вертолет, 580 солдат, 3 крылатых ракеты и 12 танков: потерявшая Россия за сутки
08:37
Эксклюзив
Оккупанты на Луганщине подтягивают резервы с тылов на передовую, но терпят огромные потери, - начальник Северодонецкого РВА Власенко
08:31
Резников заявил, что Украина фактически играет роль восточного фланга НАТО, защищая цивилизованную Европу от варварской России
08:20
Обновлено
В Нигерии после свадебной церемонии перевернулась лодка с людьми: более 100 погибших, есть пропавшие без вести
08:13
В Китае начали строить новый стартовый комплекс для запуска твердотопливных ракет-носителей
08:06
OPINION
Путин всегда продавал страх
08:00
Испания - Италия: где и когда смотреть второй полуфинал Лиги наций
07:31
Обновлено
Ночная атака России: в Кривом Роге уничтожен шиномонтаж и повреждены предприятия, есть раненый. В Одесской и Харьковской областях ПВО работала по "шахедам"
07:28
Twitter
Музыкальные издатели подали в суд на Twitter, обвиняют в создании условий для нарушения авторских прав
07:13
Оккупанты заявили о закрытии медучреждения в Каменке на Запорожье, поскольку работники отказались от паспортов РФ, - Генштаб
06:59
Украинские силы уничтожили российскую крылатую ракету и 20 "шахедов" во время ночной атаки
06:45
Starbucks
Из-за расовой дискриминации: Starbucks должен выплатить $25 млн бывшей сотруднице
06:16
Польское минобороны закупит для собственной армии более 20 минных заградителей Baobab-K
05:59
mirage 2000
Индонезия вместо российских Су-35 приобрела 12 французских истребителей Mirage
05:28
ВСУ в районе Кременной ликвидировали около 100 окупантов, - ISW
05:00
Гигант индустрии украшений Swarovski полностью ушел с рынка России
04:36
Угроза нацбезопасности: Австралия хочет запретить России строить посольство у здания парламента
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV