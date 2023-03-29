Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на оккупированную Запорожскую АЭС

Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.

"Это второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали рашисты", - напомнили в компании.

Согласно сообщению, Гросси планирует собственными глазами увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с эксплуатирующими атомщиками, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года.