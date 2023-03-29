Гендиректор МАГАТЭ Гросси прибыл на оккупированную Запорожскую АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 29 марта прибыл на подконтрольную российской оккупационной армии Запорожскую АЭС
Об этом сообщила пресс-служба Энергоатома.
"Это второй визит руководителя МАГАТЭ на крупнейшую в Украине и Европе атомную станцию с тех пор, как ее оккупировали рашисты", - напомнили в компании.
Согласно сообщению, Гросси планирует собственными глазами увидеть, как изменилась ситуация на ЗАЭС, пообщаться с эксплуатирующими атомщиками, а также выступить гарантом ротации членов постоянной миссии Агентства, работающей на Запорожской АЭС с сентября 2022 года.
- Визит Гросси в ЗАЭС анонсировали 25 марта.
- 27 марта гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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