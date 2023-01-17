Об этом он сказал, отвечая на вопросы Общественного.

"Мы – международная организация, мы должны иметь представителей со всего мира. И когда человек приходит работать в международную организацию, он работает не на конкретную страну, а на МАГАТЭ. Я – аргентинец, но не работаю на Аргентину. Мы не можем на это поддаваться", - заявил Гросси.

Издание отмечает, что Михаил Чудаков занимает должность заместителя генерального директора и руководителя Департамента ядерной энергии с февраля 2015 года. До начала работы в Агентстве с февраля 2007 года Чудаков являлся директором Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих АЭС.

До этого с 1995 года Чудаков занимал ряд руководящих должностей в российском "Росатоме".

В начале своей карьеры россиянин работал на разных должностях на Калининской АЭС, в частности, как старший оператор реактора.

16 января на Южноукраинскую АЭС в Николаевскую область прибыли с мониторинговой миссией представители Международного агентства по атомной энергии.

Ранее в Госатомрегулировании сообщили, что в ближайшее время МАГАТЭ развернет мониторинговые миссии на всех украинских АЭС .

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