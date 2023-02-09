Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает российский Интерфакс.

"Гендиректор МАГАТЭ действительно сегодня и завтра будет в Москве. Мы рассчитываем на углубленное обсуждение с ним не только тематики создания зоны защиты вокруг ЗАЭС... но и других аспектов работы с агентством", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

В свою очередь спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен встречаться с Гросси.

"Встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из Росатома, из министерства иностранных дел. При необходимости смогут привлекаться и другие министерства и ведомства", - сказал Песков.