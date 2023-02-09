Гендиректор МАГАТЭ Гросси намерена обсудить судьбу Запорожской АЭС в Москве
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 9-10 февраля посетит с рабочим визитом Москву, чтобы обсудить создание безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции
Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает российский Интерфакс.
"Гендиректор МАГАТЭ действительно сегодня и завтра будет в Москве. Мы рассчитываем на углубленное обсуждение с ним не только тематики создания зоны защиты вокруг ЗАЭС... но и других аспектов работы с агентством", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
В свою очередь спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не намерен встречаться с Гросси.
"Встреча Гросси и Путина на этой неделе не планируется. Гросси ждут в России его коллеги из Росатома, из министерства иностранных дел. При необходимости смогут привлекаться и другие министерства и ведомства", - сказал Песков.
- Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Гросси 19 января в Киеве.
- МАГАТЭ началопереговоры о зоне безопасности вокруг ЗАЭС еще в сентябре 2022 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.28
-
EUR
Покупка 41.98Продажа 42.85
- Актуальное
- Важное