Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС
На следующей неделе генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре
Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.
Отмечается, что Рафаэль Гросси стремится из первых уст оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость защитить его во время войны: именно поэтому на следующей неделе он направляется в ЗАЭС.
"Несмотря на наше присутствие на площадке в течение семи месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции все еще остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать немедленно, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите станции", - сказал он.
- Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается.
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