Гендиректор МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Запорожскую АЭС

Об этом говорится в заявлении МАГАТЭ.

Отмечается, что Рафаэль Гросси стремится из первых уст оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и подчеркнуть настоятельную необходимость защитить его во время войны: именно поэтому на следующей неделе он направляется в ЗАЭС.

"Несмотря на наше присутствие на площадке в течение семи месяцев, ситуация на Запорожской атомной электростанции все еще остается нестабильной. Угрозы ядерной безопасности слишком очевидны, как и необходимость действовать немедленно, чтобы предотвратить аварию с потенциальными радиологическими последствиями для здоровья и окружающей среды людей в Украине и за ее пределами. Поэтому я продолжаю работать над предложением по защите станции", - сказал он.