Об этом гендиректор МАГАТЭ заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

"Я лично готов возглавить такую миссию", — подчеркнул Гросси.

"Миссия на объект даст нам возможность принять срочные меры по гарантиям безопасности, проверив состояние реакторов и оборудования, ядерных материалов, хранилища свежего и отработанного топлива", — добавил глава МАГАТЭ.

Также необходимо провести техническое обслуживание оборудования, обеспечивающего удаленную передачу данных для МАГАТЭ, сказал он.

По его словам, МАГАТЭ было готово провести такую миссию еще в июне, "но, к сожалению, в силу политических факторов и других соображений этого не произошло".

Гросси в очередной раз подчеркнул, что любые военные действия на станции и вблизи нее должны быть немедленно прекращены, поскольку представляют угрозу ядерной безопасности.

11 августа рашисты несколько раз обстреляли Запорожскую атомную электростанцию и поблизости. Во время очередного обстрела попали недалеко от первого энергоблока и повредили насосную станцию хозяйственно-бытовых стоков.

Владимир Зеленский на Донорской конференции союзников Украины из стран Северной Европы заявил, что Россия может спровоцировать крупнейшую в истории радиационную аварию на Запорожской АЭС, и по фактическим последствиям это может быть еще катастрофичнее Чернобыля, а по сути – тем же, что и применение Россией ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 августа сказал, что Россия использует Запорожскую АЭС для шантажа и выдвижения своих условий и только освобождение атомной электростанции от российских войск может обеспечить безопасность для Европы.

10 августа глава Запорожской ОВА Александр Старух сообщил, из каких областей могут эвакуировать жителей в случае вероятной аварии на ЗАЭС.

5 августа русские военные обстреляли ЗАЭС. Враг попал в высоковольтную линию связки 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЭС – Запорожская ТЭС. Также "прилеты" зафиксированы прямо на площадке станции возле одного из энергоблоков, где находится ядерный реактор. Рашисты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный вспомогательный корпус.

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