Гендиректор МАГАТЭ готов возглавить миссию на ЗАЭС для усиления безопасности станции
Мариано Гросси предлагает возглавить миссию специалистов агентства на Запорожскую АЭС для усиления мер по ее безопасности
Об этом гендиректор МАГАТЭ заявил на заседании Совета Безопасности ООН.
"Я лично готов возглавить такую миссию", — подчеркнул Гросси.
"Миссия на объект даст нам возможность принять срочные меры по гарантиям безопасности, проверив состояние реакторов и оборудования, ядерных материалов, хранилища свежего и отработанного топлива", — добавил глава МАГАТЭ.
Также необходимо провести техническое обслуживание оборудования, обеспечивающего удаленную передачу данных для МАГАТЭ, сказал он.
По его словам, МАГАТЭ было готово провести такую миссию еще в июне, "но, к сожалению, в силу политических факторов и других соображений этого не произошло".
Гросси в очередной раз подчеркнул, что любые военные действия на станции и вблизи нее должны быть немедленно прекращены, поскольку представляют угрозу ядерной безопасности.
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