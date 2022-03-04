Гендиректор МАГАТЭ готов поехать на ЧАЭС, чтобы убедиться в соблюдении правил безопасности
Гендиректор МАГАТЭ заявил, что готов поехать на Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы убедиться в соблюдении правил безопасности сторонами
Об этом сообщили в пресс-центре организации.
"Генеральный директор говорит о готовности поехать на Чернобыльскую атомную электростанцию, чтобы подтвердить приверженность сторон безопасности и безопасности украинских АЭС; говорит, что "пришло время" не допустить, чтобы конфликт поставил под угрозу ядерные объекты", - отметили в МАГАТЭ.
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