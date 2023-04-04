Гендиректор МАГАТЭ 5 апреля едет в Россию говорить о безопасности на ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в среду посетит российский анклав Калининград, чтобы обсудить вопросы безопасности Запорожской атомной электростанции
Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя агентства.
"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции в Украине во время военного конфликта", - сказал представитель МАГАТЭ.
Ситуация на оккупированной атомной станции не улучшилась, заявил ранее гендиректор МАГАТЭ, посетивший объект на прошлой неделе и указавший на усиление военной активности в этом районе.
Во время визита Гросси заявил, что пытается сформулировать "реалистичные, жизнеспособные предложения", которые были бы приемлемы для обеих сторон.
- Во время последнего визита в ЗАЭС гендиректор МАГАТЭ Гросси сказал, что станцию защитить невозможно.
- 31 марта советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя ситуацию вокруг оккупированной Запорожской АЭС, назвал МАГАТЭ неэффективным и некомпетентным.
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