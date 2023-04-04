Гендиректор МАГАТЭ 5 апреля едет в Россию говорить о безопасности на ЗАЭС

Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя агентства.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси посетит Калининград в среду в рамках консультаций, направленных на обеспечение защиты Запорожской атомной электростанции в Украине во время военного конфликта", - сказал представитель МАГАТЭ.

Ситуация на оккупированной атомной станции не улучшилась, заявил ранее гендиректор МАГАТЭ, посетивший объект на прошлой неделе и указавший на усиление военной активности в этом районе.

Во время визита Гросси заявил, что пытается сформулировать "реалистичные, жизнеспособные предложения", которые были бы приемлемы для обеих сторон.