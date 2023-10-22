Гендиректор крупнейшей в Европе техконференции Web Summit ушел в отставку из-за комментариев об Израиле и ХАМАСе

Об этом информирует Politico.

13 октября в соцсетях Косгрейв написал: "Военные преступления остаются военными преступлениями, даже если они совершены союзниками", вероятно, имея в виду авиаудары Израиля и блокаду сектора Газа.

Он заявил о своем уходе после того, как несколько гигантов технологий отказались участвовать в Web Summit.

"Я безоговорочно осуждаю злое, отвратительное и ужасное нападение ХАМАС 7 октября. Я также призываю к безусловному освобождению всех заложников. Я однозначно поддерживаю право Израиля на существование и защиту... Я также считаю, что, защищая себя, Израиль должен соблюдать международное право и Женевских конвенций – то есть не совершать военных преступлений», – написал он.

Во вторник Косгрейв извинился и пытался объяснить свою точку зрения в блоге Web Summit, но этого было мало, и Meta, Google, Intel, Siemens и Amazon заявили о своем отказе принять участие в Web Summit.

"К сожалению, мои личные комментарии стали отвлекать от события… Я еще раз искренне прошу прощения за любой вред, который я нанес", – сказал Косгрейв о своей отставке.