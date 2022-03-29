Гендиректор госпредприятия "Антонов" отстранен от должности. Идет расследование, - Укроборонпром
Сегодня, 29 марта, Сергея Бычкова отстранили от исполнения им полномочий генерального директора Государственного предприятия "Антонов"
Об этом говорится в сообщении Государственного концерна "Укроборонпром".
"Основанием для отстранения стало служебное расследование, в частности, проверка отдельных фактов, обнародованных в средствах массовой информации. Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев направил соответствующие обращения в правоохранительные органы", - отмечают в Концерне.
Укроборонпром всячески способствует Службе безопасности Украины в выяснении обстоятельств возможных нарушений.
Отметим, что причиной отстранения может стать бездействие Сергея Бычкова, приведшее к потере самолета "Мрия", который российские войска разбомбили в аэропорту Гостомеля. В этом гендиректора обвинил капитан Ан-225 Дмитрий Антонов. 19 марта он заявил, что в НАТО до войны предлагали перебазировать гигант, другие самолеты и их экипажи в безопасное место.
За это заявление Дмитрий Антонов и еще один пилот были отстранены от работы.
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