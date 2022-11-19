Гендиректор ДТЭК посоветовал украинцам по возможности покинуть страну, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему
Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев по возможности покинуть на несколько месяцев страну, чтобы уменьшить нагрузку на поврежденную россиянами энергетическую систему
Об этом Ткаченко заявил в интервью BBC.
"Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы. Поврежденная энергетическая система все еще не в состоянии производить достаточно электроэнергии для удовлетворения текущих потребностей, поэтому любой способ сокращения потребления, в том числе выезд из страны следует рассматривать как помощь Украине в войне против России", - сказал Тимченко.
Он добавил, что уменьшение бытового энергопотребления позволит уберечь от отключений критически важные объекты.
"Если вы будете меньше потреблять, то больницы с ранеными солдатами будут гарантированно обеспечены электроэнергией. Именно так можно объяснить, что уменьшая потребление или уезжая, вы также помогаете другим людям", - отметил Ткаченко.
- 17 ноября в ДТЭК заявили, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут продолжаться по несколько дней.
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