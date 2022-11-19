Об этом Ткаченко заявил в интервью BBC.

"Если они смогут найти альтернативное место жительства еще на три-четыре месяца, это будет очень полезно для системы. Поврежденная энергетическая система все еще не в состоянии производить достаточно электроэнергии для удовлетворения текущих потребностей, поэтому любой способ сокращения потребления, в том числе выезд из страны следует рассматривать как помощь Украине в войне против России", - сказал Тимченко.

Он добавил, что уменьшение бытового энергопотребления позволит уберечь от отключений критически важные объекты.

"Если вы будете меньше потреблять, то больницы с ранеными солдатами будут гарантированно обеспечены электроэнергией. Именно так можно объяснить, что уменьшая потребление или уезжая, вы также помогаете другим людям", - отметил Ткаченко.

17 ноября в ДТЭК заявили, что из-за российских обстрелов отключения электроэнергии могут продолжаться по несколько дней.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb