Гендиректор BioNTech: вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19
Генеральный директор немецкой компании - разработчика вакцины Pfizer BioNTech Угур Шахин заявил, что вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19
Об этом сообщает The Guardian.
Шахин сообщил, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма "Омикрон" выглядят "обнадеживающими". Предварительные исследования из Великобритании и Южной Африки предполагают "эффективность около 70% после третьей дозы и от 20 до 40% после второй дозы".
По его словам, эффективность вакцин против "Омикрона" еще будет снижаться.
"Я буду строить прогнозы не на предварительных лабораторных данных, а на реальных. Очевидно, что мы далеки от 95% эффективности против начального вируса. Но после третьей инъекции наша вакцина, кажется, обеспечивает 70 или 75% защиты от любой формы болезни, что по-прежнему является хорошим результатом для вакцины в целом, - и я думаю, что мы выйдем далеко за рамки этого для тяжелых форм", - сказал гендиректор BioNTech.
Впрочем, Шахин добавил, что вакцинация не остановит пандемию.
"Даже люди, получившие тройную вакцинацию, могут передавать болезнь, и им нужно будет пройти тестирование, особенно среди уязвимых людей", - резюмировал он.
- Напомним, глава Moderna в Европе Дэн Стейнер заявил, что для производства адаптированной под штамм "Омикрон" вакцины требуется менее трех месяцев.
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