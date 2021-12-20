Гендиректор BioNTech: вакцины сами по себе не остановят пандемию COVID-19

Об этом сообщает The Guardian.



Шахин сообщил, что ранние данные об эффективности вакцины против штамма "Омикрон" выглядят "обнадеживающими". Предварительные исследования из Великобритании и Южной Африки предполагают "эффективность около 70% после третьей дозы и от 20 до 40% после второй дозы".



По его словам, эффективность вакцин против "Омикрона" еще будет снижаться.



"Я буду строить прогнозы не на предварительных лабораторных данных, а на реальных. Очевидно, что мы далеки от 95% эффективности против начального вируса. Но после третьей инъекции наша вакцина, кажется, обеспечивает 70 или 75% защиты от любой формы болезни, что по-прежнему является хорошим результатом для вакцины в целом, - и я думаю, что мы выйдем далеко за рамки этого для тяжелых форм", - сказал гендиректор BioNTech.



Впрочем, Шахин добавил, что вакцинация не остановит пандемию.



"Даже люди, получившие тройную вакцинацию, могут передавать болезнь, и им нужно будет пройти тестирование, особенно среди уязвимых людей", - резюмировал он.

Напомним, глава Moderna в Европе Дэн Стейнер заявил, что для производства адаптированной под штамм "Омикрон" вакцины требуется менее трех месяцев.