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Гендиректор "Азовстали": имеем опыт запуска предприятий после долгой остановки, все отстроим

19 мартa, 2022 суббота
22:44

С первого дня войны предприятие начало разрабатывать план грамотной закупорки комбината

Об этом рассказал генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили в Facebook.

"Те два снаряда, которые попали в комбинат... Первый попал в склад, второй попал очень близко к коксовой батарее. Но рано говорить, что "Азовсталь" потерян навсегда. Мы вернемся в город и отстроим комбинат. Потому что Мариуполь – это Украина, "Азовсталь" - это Украина", – сказал он.

По словам главы комбината, с 24 февраля, с тех пор, как началось полномасштабное вторжение России в Украину, топ-менеджмент предприятия начал разрабатывать программу заупников комбината.

"Что это значит? Мы остановили коксовые печи, снизили температуру, залили жидким стеклом, чтобы не позволить дальше идти процессу коксования и максимально высокой выработке коксового газа. И так мы максимально снизили до безопасного уровня экологическую нагрузку на город и для жителей Мариуполя коксовые батареи не представляют никакой опасности", – объяснил Цкитишвили.

Все это время работают приборы, контролирующие экологическую и технологическую составляющую доменных печей, отметил гендиректор предприятия.

"Если посмотреть в прошлое, то, к сожалению, у нас были времена, когда комбинат "Азовсталь" уже был остановлен полностью. Это было в 1941 году, но в сентябре 1943-го, когда Мариуполь освободили, началось развитие комбината. Тогда мы получили первый опыт: построили новые печи, коксовые батареи, выстроили производство заново и сделали так, чтобы "Азовсталь" стал лучшим предприятием в Украине и Европе", – указал Энвер Цкитишвили.


Напомним, советник министра МВД заявил, что "Азовсталь" в Мариуполе полностью разбомбили оккупанты.

О том, что завод "Азовсталь" окончательно разрушен и не подлежит восстановлению, заявлял также заммэра Мариуполя Сергей Орлов.
 
Мариуполь
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