Те, кто сравнивают Путина с поздним Брежневым, его дефективным произношением и абсолютной фрустрацией в отношении государственных дел, глубоко ошибаются. "Дарагой Леонид Ильич" возбуждал хоть какие-то эмоции, по крайней мере, тот период был едва ли не самым плодотворным для анекдотчиков-пересмешников.

Путин – абсолютная противоположность. Даже самые воинственные его пугалки уже, кажется, не способны вызвать малейшей рефлексии. Скучающий диктатор… Такой себе "гендерно-нейтральный "бог", — человек без черт, моль и все.

Эту метафору о Боге Путин ни с того ни с сего приплел к тексту своего серьёзного обращения к федеральному собранию РФ, пытаясь, пожалуй, немного развеселить сонную стаю своих подельников. Бесполезно. Кого в России интересует, что где-то в какой-то (бозна-какой!) Англиканской церкви святые отцы ищут новые форматы для Всевышнего? Да и ищут ли вообще? Или, может, это очередное внушение шаманов вроде Ковальчука или, к примеру, сайентиста Кириенко? А может, Соловьев не допел именно эту реплику в своих ежедневных заклинаниях?

Казалось бы, для современных политиков, где-то тайком, в глубочайших закоулках душ, мечтающих о всевластии и всесилии, есть куча исторических примеров предохранителей перед соблазном диктатуры. Все должны выучить как отченаш траекторию карьер автократов

Казалось бы, для современных политиков, где-то тайком, в глубочайших закоулках душ, мечтающих о всевластии и всесилии, есть куча исторических примеров предохранителей перед соблазном диктатуры. Все должны изучить как отченаш траекторию карьер автократов. Да, конечно, и это заметил еще де Голль, "сначала все видится в розовом цвете. Энтузиазм одних и молчание других, жесткий, наброшенный сверху порядок, яркие декорации, целенаправленная пропаганда придают диктатуре на первом этапе динамизм, который явно выигрывает на фоне предыдущей анархии…".

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Но финал… Жалкий финал "полковников, которым никто не пишет", загнанных в тупик крыс. Осознание собственной немощи, обостренное воспоминаниями о недавней "мощи". Жестокое разочарование от себя "любимого", от внушенных собственными фантазиями и лакузническим окружением "грандиозных планов". Абсолютная инфантильность публики в собственной стране, которая лишь на виду демонстрирует былую лояльность, а на самом деле только и ждет момента слабости. Это как в семьях, вымотанных маразмами престарелого родственника, уже написавшего завещание, но, прежде чем оно вступит в силу, выест мозги всем, кто там указан…

Почему-то мне кажется, что нынешний быт Путина очень похож на сумрак Владимира Ленина из депрессивно-бесцветного фильма Сокурова "Телец". Или же на последние дни Адольфа Шикльгрубера, изображенные немецким режиссером Оливером Хиршбигелем в "Бункере". Хотя, пожалуй, нет. "Вождь мирового пролетариата" вряд ли доживал свой век при ясном уме. А Гитлер с его фанатизмом, наверное, сознательно покончил с собой, с убеждением, что "правда" на его стороне.

Путин – тот вымышленный им "гендерно-нейтральный "бог", ничто, серость и несостоятельность в ее самом рафинированном проявлении. Кем стал этот вчерашний штурман стерхов, "альфа-самец", дзюдоист etc.? Ничтожным стариганом, "императором", которого посылает "на…" (подумать только!) какой-то там словацкий министр, занудным "шутником", от "юмора" которого веет провинциальной тупостью и тленом

Путин – тот вымышленный им "гендерно-нейтральный "бог", ничто, серость и несостоятельность в ее самом рафинированном проявлении. Кем стал этот вчерашний штурман стерхов, "альфа-самец", дзюдоист etc.? Ничтожным стариганом, "императором", которого посылает "на…" (подумать только!) какой-то там словацкий министр, занудным "шутником", от "юмора" которого веет провинциальной тупостью и тленом. И даже вплетая в эти, с позволения сказать, фигли нотки угроз ядерным оружием, он заранее знает, что его не боятся. Как не боятся массированных ракетных ударов, как уничтожают мириады его "отборных воинов", превращая в удобрение в и без того плодовитой украинской степи. Как просыпаются силы, которые скоро разберут "священную путинскую империю" на запчасти и будут обустраивать свои вновь обретенные отчизны без Москвы и без Путина.

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Сидя в бункере, этот "завоеватель" обречен быть свидетелем крушения "империи", о воскресении которой он грезил.

С черной завистью просматривать видео, на которых "мелкие деятели эпохи Путина" утверждают жизнь, которой он так стремился навредить, по крайней мере, как можно больше напакостить. Делают свое без него и вопреки ему.

Со страхом прислушиваться к шагам охранника или горничной, авось вместе с ними крадется смерть.

Знать, что за ним обязательно придут, но прятать в себе это знание, чтобы не выдать страх слабака.

И, по-моему, это – самая изящная кара, которую придумал Бог для кремлевского "бога". Настоящий Бог, а не тот, над которым насмехался этот "окурок".

Об авторе. Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Захід".

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