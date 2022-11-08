Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию о механизме компенсации ущерба, нанесенного Украине российской войной
Чрезвычайная специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН 14 ноября рассмотрит проект резолюции по созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесенного российской войной
Об этом во вторник, 8 ноября, сообщила спикер председателя Генассамблеи Паулина Кубяк, пишет Укринформ.
Украинская делегация, по ее словам, направила заявку о проведении такой сессии для обсуждения резолюции "Содействие правовой защите и репарациям Украины".
Документ содержит признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине российской федерацией, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет, в частности, о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и т.д.
Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10.00 (17.00 по Киеву).
- Напомним, 13 октября Генассамблея ООН осудила псевдореферендумы РФ в Украине. Только 5 государств были против.
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