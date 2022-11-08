Об этом во вторник, 8 ноября, сообщила спикер председателя Генассамблеи Паулина Кубяк, пишет Укринформ.

Украинская делегация, по ее словам, направила заявку о проведении такой сессии для обсуждения резолюции "Содействие правовой защите и репарациям Украины".

Документ содержит признание государствами ООН необходимости создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного Украине российской федерацией, и рекомендации государствам по созданию реестра таких убытков. Речь идет, в частности, о вреде, причиненном имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и т.д.

Заседание Генассамблеи начнется в понедельник в 10.00 (17.00 по Киеву).

Напомним, 13 октября Генассамблея ООН осудила псевдореферендумы РФ в Украине. Только 5 государств были против.

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