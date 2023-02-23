Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию, призывающую к миру в Украине
Сегодня, 23 февраля, Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира.
Об этом стало известно по трансляции заседания Генассамблеи ООН.
За проголосовавшую 141 страну, против 7, воздержались 32. Против: Беларусь, Эритрея, КНДР, Мали, Никарагуа и Сирия.
Этот результат похож на голосование Генассамблеи на первом экстренном заседании по ситуации в Украине сразу после широкомасштабного вторжения, 2 марта 2022 года. Тогда требование вывести русские войска из Украины также поддержал 141 член организации.
Резолюция, состоящая из одиннадцати пунктов, "подчеркивает необходимость скорейшего достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН" и призывает государства-члены и международные организации "удвоить поддержку дипломатических усилий", направленных на это.
Документ подтверждает свою приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и повторяет требование к российской федерации "немедленно, полностью и безоговорочно" вывести все свои вооруженные силы с территории Украины и прекратить боевые действия.
Генассамблея призывает к полному обмену военнопленными, освобождению всех незаконно задержанных лиц и возвращению всех принудительно перемещенных и депортированных гражданских лиц, в том числе детей.
Кроме того, резолюция содержит призыв к немедленному прекращению атак на критически важную инфраструктуру Украины и нападениям на гражданские объекты, в том числе на жилые дома, школы и больницы.
Документ подчеркивает необходимость обеспечить ответственность за тяжкие преступления по международному праву, совершенные на территории Украины, путем проведения надлежащих, справедливых и независимых расследований и судебного преследования на национальном или международном уровне.
Генеральная ассамблея ООН собралась на заседание 22 февраля, за два дня до годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. Резолюцию внесла Украина и более 60 стран.
- Напомним, накануне глава МИД Украины представил в ООН проект резолюции о путях и принципах достижения мира в Украине.
- Журналисты Reuters отмечали , что Генассамблея готова принять резолюцию, выдвинутую Украиной и ее сторонниками, в которой отмечается необходимость как можно быстрее достичь всеобъемлющего, справедливого и крепкого мира в соответствии с учредительным Уставом ООН.
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