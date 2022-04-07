Генассамблея ООН приостановила членство России в Совете ООН по правам человека
Поводом стали грубые и систематические нарушения прав человека после вторжения российских войск в Украину
Соответствующее решение было принято сегодня, 7 апреля, на заседание Генассамблеи ООН.
За это решение проголосовали 93 страны, против – 24 воздержались 58 стран.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя это решение, отметил: "Военным преступникам не место в органах ООН, направленных на защиту прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и избрали правильную сторону истории".
Отметим, исключить страну из Совета, состоящую из 47 членов, может большинство, то есть две трети из 193 членов проголосовавших Генассамблеи ООН. Воздержавшихся стран не учитывают.
Перед голосованием Россия предупредила страны, что голосование "за" или содержание будет рассматриваться как "недружественный жест" с последствиями для двусторонних связей.
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