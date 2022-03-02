Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от россиян вывести войска из Украины
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "Агрессия против Украины", требующую от РФ немедленно вывести войска
Об этом сообщает Укринформ .
За резолюцию проголосовали 141 страна, против – 5, воздержались – 35. Против проголосовали РФ, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия.
Генеральная Ассамблея ООН осуждает решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 о "специальной военной операции" в Украине, выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, а также о жертвах среди гражданского населения.
"Военные действия Российской Федерации на суверенной территории Украины обладают такими масштабами, которые международное сообщество не видело в Европе десятилетиями", - говорится в резолюции.
В документе говорится, что необходимы срочные действия, чтобы спасти это поколение от безвременья войны.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.15
-
EUR
Покупка 32.7Продажа 34.78
- Актуальное
- Важное