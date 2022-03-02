Генассамблея ООН приняла резолюцию, требующую от россиян вывести войска из Украины

Об этом сообщает Укринформ .

За резолюцию проголосовали 141 страна, против – 5, воздержались – 35. Против проголосовали РФ, Беларусь, Северная Корея, Эритрея, Сирия.

Генеральная Ассамблея ООН осуждает решение Российской Федерации от 24 февраля 2022 о "специальной военной операции" в Украине, выражает серьезную обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданские объекты, а также о жертвах среди гражданского населения.

"Военные действия Российской Федерации на суверенной территории Украины обладают такими масштабами, которые международное сообщество не видело в Европе десятилетиями", - говорится в резолюции.



В документе говорится, что необходимы срочные действия, чтобы спасти это поколение от безвременья войны.