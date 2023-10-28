Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом
В пятницу, 27 октября, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом. Резолюция была принята большинством голосов
Об этом сообщает Reuters .
"Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в пятницу, 27 октября, подавляющим большинством голосов призвала к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС, а также предъявила требование предоставить доступ гуманитарной помощи к осажденному сектору Газа и защиту" , – говорится в сообщении. .
Отмечается, что резолюция, подготовленная арабскими странами, не обязательна к исполнению, но имеет политический вес, учитывая глобальную температуру, поскольку Израиль усиливает наземные операции в Газе в ответ на худшее за 75-летнюю историю Израиля нападение ХАМАСа на гражданское население, что произошел 7 октября.
Резолюция была принята 120 голосами "за", 45 воздержались в том числе Великобритания, Украина, Россия, Болгария и Эстония, и 14 – в том числе Израиль и Соединенные Штаты – проголосовали "против". Генеральная Ассамблея проголосовала после того, как Совет Безопасности четыре раза за последние две недели не смог принять меры.
Фото: ООН
- 24 октября посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призвал Антониу Гутерреша уйти в отставку с должности из-за заявления генсека, якобы атаки ХАМАС на юг Израиля 7 октября произошли "не просто так", а после "56 лет удушающей оккупации палестинского народа Израилем".
- Генсек ООН Антониу Гутерреш возмутился тем, что его слова "были обезображены" и заявил, что не оправдывал акты террора со стороны ХАМАСа.
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