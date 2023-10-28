Генассамблея ООН приняла резолюцию с призывом к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и ХАМАСом

Об этом сообщает Reuters .

"Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций в пятницу, 27 октября, подавляющим большинством голосов призвала к немедленному гуманитарному перемирию между Израилем и палестинскими боевиками ХАМАС, а также предъявила требование предоставить доступ гуманитарной помощи к осажденному сектору Газа и защиту" , – говорится в сообщении. .

Отмечается, что резолюция, подготовленная арабскими странами, не обязательна к исполнению, но имеет политический вес, учитывая глобальную температуру, поскольку Израиль усиливает наземные операции в Газе в ответ на худшее за 75-летнюю историю Израиля нападение ХАМАСа на гражданское население, что произошел 7 октября.

Резолюция была принята 120 голосами "за", 45 воздержались в том числе Великобритания, Украина, Россия, Болгария и Эстония, и 14 – в том числе Израиль и Соединенные Штаты – проголосовали "против". Генеральная Ассамблея проголосовала после того, как Совет Безопасности четыре раза за последние две недели не смог принять меры.

Фото: ООН