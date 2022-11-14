Генассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях от России за войну против Украины
В понедельник, 14 ноября, Генассамблея ООН приняла проект резолюции о создании механизма компенсации Россией ущерба, нанесенного Украине
Об этом сообщил в Twitter глава Офиса президента Андрей Ермак.
За резолюцию проголосовали 94 страны, против – 14, воздержались – 73.
Против проголосовали Беларусь, Центральноафриканская Республика, Китай, Куба, Северная Корея, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, Зимбабве, Багамы.
Проект резолюции подготовила Украина при соавторстве около полусотни стран.
В резолюции говорится о поддержке суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности Украины. От РФ требуют немедленно прекратить применение и вывести все свои вооруженные силы с международно признанной территории Украины.
Также в документе говорится, что РФ следует привлечь к ответственности за нарушение международного права и международного гуманитарного права и прав человека, а юридические последствия должны включать возмещение Россией ущерба, нанесенного Украине.
Принятием документа Генассамблея ООН признала необходимость "создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма возмещения ущерба".
Государствам рекомендовано создать международный реестр по документированию доказательств и данных о потерях в результате войны, причиненных физическим и юридическим лицам и государству Украины.
Представляя проект резолюции, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица напомнил о ряде резолюций Совбеза ООН о последствиях иракского вторжения в Кувейт и создании комиссии и фонда для возмещения ущерба.
В то же время Кислица признал, что РФ не позволит принять такое решение в Совбезе ООН по войне против Украины, поскольку воспользуется правом вето.
"Россия предпочитает безнаказанность ответственности, и когда дело доходит до процесса в Совете Безопасности, она знает лишь две вещи - ложь и право вето", - сказал Кислица.
Постпред Украины при ООН напомнил о военных преступлениях РФ против мирных жителей, в том числе разрушения гражданской инфраструктуры.
"Зверства, совершенные россиянами на оккупированных территориях: убийства, изнасилование, пытки, принудительная депортация, мародерство, - говорят сами за себя", - сказал Кислица.
При этом дипломат подчеркнул, что голосование по проекту резолюции будет поддержкой Устава ООН и международного права.
- В июле 2022 года министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что на восстановление разрушенной Россией инфраструктуры Украины нужно более $1 трлн .
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