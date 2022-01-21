Генассамблея ООН поддержала резолюцию, отвергающую и осуждающую возражение Холокоста

Об этом пишет Укринформ .



Резолюцию внесли Германия и Израиль. Ее поддержали 114 из 193 стран, а против документа выступил только Иран.



Резолюция утверждает, что память о преступлениях национал-социалистов имеет ведущее значение для предотвращения новых актов геноцида, а "игнорирование исторического факта тех ужасающих событий увеличивает риск их повторения".



Генассамблея ООН "отвергает и безоговорочно осуждает любое полное или частичное возражение Холокоста как исторического события", а также призывает все страны-участницы Генеральной ассамблеи "безоговорочно отвергать любое полное или частичное возражение Холокоста как его историческое и любые действия, совершенные в этих целях".



Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует принятие этой исторической резолюции, рассказал его спикер Стефан Дюжаррик.



"Мы никогда не должны ослаблять бдительность по поводу попыток отрицать, искажать или преуменьшать значение Холокоста. Мы также должны адаптироваться и реагировать на новые формы антисемитизма, подпитываемые невежеством или распространяемыми в Интернете теориями заговора. Сегодняшняя резолюция, принятая консенсусом, ясно дает понять, что все государства-члены должны осудить возражение Холокоста и активно бороться с ним", - подчеркнул он.

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