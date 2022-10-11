Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прямую трансляцию Генассамблеи ООН.

Согласно голосованию:

107 делегаций поддержали открытое голосование;

13 высказались против;

39 воздержались от голосования.

Следовательно, голосование по проекту резолюции об осуждении "референдумов" на оккупированных областях Украины будет открытым.

Как отмечает BBC, решение вынести этот вопрос на рассмотрение 193 участников Генассамблеи было принято после того, как 30 сентября Россия использовала свое право вето в Совете Безопасности и заблокировала проект резолюции, осуждающий объявленную аннексию.

Теперь Генеральная Ассамблея должна проголосовать по проекту резолюции, подтверждающего, что такого рода аннексия незаконна с точки зрения международного права.

Перед тем, как состоится голосование, свое мнение выскажут представители более 60 стран.

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