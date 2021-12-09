Генассамблея ООН одобрила резолюцию с поддержкой Крымской платформы, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по милитаризации оккупированного Россией Крыма
Об этом Кулеба написал в Twitter.
"Генасамблея ООН одобрила усиленную резолюцию по милитаризации Крыма. Она содержит важную поддержку Крымской платформы, призывает РФ прекратить опрокидывание на остров оружия и военных, прекратить нарушение свободы мореходства в Черном и Азовском морях", - сообщил Кулеба.
По словам Министра, этот документ консолидирует международную поддержку Крымской платформы и ее целей. Также эта резолюция противодействует постоянно нарастающей милитаризации временно оккупированного Крыма и посылает сигнал Российской Федерации о сдерживании на фоне того, как она наращивает свои военные силы у украинских границ и в Крыму.
- Напомним, 18 ноября 2021 года ООН приняла проект усиленной резолюции по правам человека в оккупированном Россией Крыму и впервые поддержала Крымскую платформу.
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