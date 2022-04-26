Генассамблея ООН обязала постоянных членов Совбеза обосновывать применение вето
Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 26 апреля, приняла резолюцию, требующую от постоянных членов Совета безопасности обосновывать использование права вето
Об этом сообщает Укринформ .
Резолюция была принята консенсусом, ее принятие было встречено аплодисментами.
Документ предусматривает созыв Генеральной ассамблеи "в течение десяти рабочих дней после возражения со стороны одного или нескольких постоянных членов Совета безопасности - для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было высказано вето".
Автором резолюции выступил Лихтенштейн, соавторами – около сотни стран, в том числе Украина, США, Великобритания, Франция, все члены Евросоюза, Япония.
Постоянные члены СБ – Россия и Китай, а также две страны, претендующие на этот статус, – Бразилия и Индия не присоединились к авторам текста.
Цель резолюции – "повысить роль Организации Объединенных Наций, многостороннего подхода и голоса всех нас, кто не имеет права вето и не входит в Совбез, в вопросах международного мира и безопасности», - сказал постпред Лихтенштейна Кристиан Венавезер. Он отметил, что резолюция не направлена против какого-либо конкретного постоянного члена СБ, однако считается, что она должна повлиять на позицию России, злоупотребляющую правом вето при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.
Справка. С момента первого применения вето в 1946 году, когда СССР заблокировал решение по Сирии и Ливану, Советский Союз, а затем Россия, которая незаконно заняла его место, использовала это право 143 раза, США – 86 раз, Великобритания – 30 раз, Китай и Франция – по 18 раз.
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