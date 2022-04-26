Об этом сообщает Укринформ .

Резолюция была принята консенсусом, ее принятие было встречено аплодисментами.

Документ предусматривает созыв Генеральной ассамблеи "в течение десяти рабочих дней после возражения со стороны одного или нескольких постоянных членов Совета безопасности - для проведения дебатов по ситуации, в отношении которой было высказано вето".

Автором резолюции выступил Лихтенштейн, соавторами – около сотни стран, в том числе Украина, США, Великобритания, Франция, все члены Евросоюза, Япония.



Постоянные члены СБ – Россия и Китай, а также две страны, претендующие на этот статус, – Бразилия и Индия не присоединились к авторам текста.

Цель резолюции – "повысить роль Организации Объединенных Наций, многостороннего подхода и голоса всех нас, кто не имеет права вето и не входит в Совбез, в вопросах международного мира и безопасности», - сказал постпред Лихтенштейна Кристиан Венавезер. Он отметил, что резолюция не направлена против какого-либо конкретного постоянного члена СБ, однако считается, что она должна повлиять на позицию России, злоупотребляющую правом вето при рассмотрении вопросов, связанных с ее агрессией против Украины.

Справка. С момента первого применения вето в 1946 году, когда СССР заблокировал решение по Сирии и Ливану, Советский Союз, а затем Россия, которая незаконно заняла его место, использовала это право 143 раза, США – 86 раз, Великобритания – 30 раз, Китай и Франция – по 18 раз.