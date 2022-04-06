Генассамблея ООН 7 апреля будет голосовать за отстранение России от участия в Совете по правам человека

Об этом сообщает AFP News Agency.



Как стало известно, в четверг, 7 апреля, Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за отстранение России от участия в Совете по правам человека ООН в связи с преступными действиями войск РФ на территории Украины.

Напомним, что 4 апреля Соединенные Штаты обратились в Генассамблею ООН с призывом исключить Россию из Совета по правам человека ООН