Генассамблея ООН 7 апреля будет голосовать за отстранение России от участия в Совете по правам человека
Генеральная ассамблея ООН 7 апреля будет голосовать за отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека
Об этом сообщает AFP News Agency.
Как стало известно, в четверг, 7 апреля, Генеральная ассамблея ООН будет голосовать за отстранение России от участия в Совете по правам человека ООН в связи с преступными действиями войск РФ на территории Украины.
- Напомним, что 4 апреля Соединенные Штаты обратились в Генассамблею ООН с призывом исключить Россию из Совета по правам человека ООН
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