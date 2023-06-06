Генассамблея ООН 6 июня планирует обновить состав Совбеза: среди претендентов – Беларусь
Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 6 июня, проведет выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности на период 2024-2025 годов: среди претендентов – Беларусь
Об этом сообщает Укринформ.
На пять мест в Совбезе претендует шесть государств. От африканских стран на два места, которые сейчас занимают Габон и Гана, претендуют Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона на место ОАЭ – Южная Корея, от Латинской Америки вместо Бразилии – Гайана, от Восточной Европы на одно место вместо Албании – Словения и Беларусь.
Как сообщили в секретариате Совбеза, все шесть кандидатов уже были членами СБ ранее: Алжир – трижды, Гайана и Республика Корея – дважды, Беларусь, Сьерра-Леоне и Словения – по одному разу. В этом году только в восточноевропейской группе пройдут выборы на конкурсной основе: за место в Совбезе будут соревноваться Словения и Беларусь.
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