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Генассамблея ООН 6 июня планирует обновить состав Совбеза: среди претендентов – Беларусь

6 июня, 2023 вторник
02:50
Мир совбез ООН

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 6 июня, проведет выборы новых непостоянных членов Совета Безопасности на период 2024-2025 годов: среди претендентов – Беларусь

Об этом сообщает Укринформ.

На пять мест в Совбезе претендует шесть государств. От африканских стран на два места, которые сейчас занимают Габон и Гана, претендуют Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона на место ОАЭ – Южная Корея, от Латинской Америки вместо Бразилии – Гайана, от Восточной Европы на одно место вместо Албании – Словения и Беларусь.

Как сообщили в секретариате Совбеза, все шесть кандидатов уже были членами СБ ранее: Алжир – трижды, Гайана и Республика Корея – дважды, Беларусь, Сьерра-Леоне и Словения – по одному разу. В этом году только в восточноевропейской группе пройдут выборы на конкурсной основе: за место в Совбезе будут соревноваться Словения и Беларусь.

  • Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на заседании Совбеза ООН во вторник, 30 мая, представил обновленный план обеспечения безопасности ЗАЭС.
  • Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подверг ее критике, заявив, что принципы обеспечения ядерной безопасности на Запорожской АЭС, захваченной войсками РФ, должны предусматривать ее полную демилитаризацию и деоккупацию.
Белорусь
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