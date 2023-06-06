Об этом сообщает Укринформ.

На пять мест в Совбезе претендует шесть государств. От африканских стран на два места, которые сейчас занимают Габон и Гана, претендуют Алжир и Сьерра-Леоне, от Тихоокеанского региона на место ОАЭ – Южная Корея, от Латинской Америки вместо Бразилии – Гайана, от Восточной Европы на одно место вместо Албании – Словения и Беларусь.

Как сообщили в секретариате Совбеза, все шесть кандидатов уже были членами СБ ранее: Алжир – трижды, Гайана и Республика Корея – дважды, Беларусь, Сьерра-Леоне и Словения – по одному разу. В этом году только в восточноевропейской группе пройдут выборы на конкурсной основе: за место в Совбезе будут соревноваться Словения и Беларусь.