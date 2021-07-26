Гектар конопли на более чем 300 млн грн: на Херсонщине обнаружили рекордный посев

Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонщины.



Отмечается, что в целом правоохранители изъяли с наркоплантации 34,7 тыс. кустов наркосодержащих растений.



"Наркоплантации находилась на территории разрушенной птицефабрики вблизи с. Преображенка. Растения, которые являются гибридной коноплей с повышенным содержанием каннабиноидов, были высеяны с помощью специальной сельскохозяйственной техники. Вдоль рядков с коноплей было проложено капельное орошение, также растения тщательно обрабатывались против сорняков. С целью заблаговременного выявления появления посторонних лиц злоумышленники неподалеку от посева установили сторожевую башню, с которой дежурный, вооруженный гладкоствольным охотничьим ружьем, круглосуточно осуществлял наблюдение за земельным участком ", - сообщил заместитель начальника областного главка полиции Николай Цап.



Сейчас в условиях изолятора временного содержания находятся четыре участника группы, причастной к выращиванию наркорастений. По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проводятся необходимые следственные мероприятия.

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