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OPINION

Геббельс восстал из мертвых. Почему украинцы продают детей?

Татьяна Мокриди
21 октября, 2022 пятница
10:15
Мнение

Тезисы, которые раскручивает Кремль о биолабораториях и продаже украинцами своих детей на органы, у нас вызывают смех и волну мемчиков. А за границей в это верят

Тезисы, раскручивающие Кремлем о биолабораториях и продаже украинцами своих детей на органы, у нас вызывают смех и волну мемчиков. А меня это сейчас шокирует, потому что этот бред работает в США, понемногу влезает в мозг американцев.

На днях я вошла в магазин. И продавщица, услышав "nice language", уточнила откуда я. Узнав, что из Украины, спросила: "Правда ли, что в Украине частые случаи продажи детей… на органы?" От такого вопроса я чуть не упала в обморок и начала объяснять, что это российская пропаганда. Но! Меня не услышали. Знаете почему? Разве так можно лгать? Может ли быть ложной такая информация? Нет, никогда. Ведь это о святом и самом дорогом — детях. Но ведь женщина не в курсе, что у помешанного карлика в Кремле нет берегов, и он убивает детей, их маленьких забирают у родителей, похищают и сотнями тысяч вывозят на территорию России. Я все время об этом думаю. Это самое страшное, что может случиться с родителями и детьми.

Меня не услышали. Знаете почему? Разве так можно лгать? Может ли быть ложной такая информация? Нет, никогда. Ведь это же о святом и самом дорогом — детях

Думаете вопросы в магазине – это единичный случай? Нет! Владелец банка, например, может вести частную переписку и отправлять видео, новости о биолабораториях и похищении детей в Украине. "Свидетели" преступлений на чистейшем английском языке убеждают людей, что вся эта больная фантазия — правда. После чего американка делает вывод: "Я не буду помогать украинцам, ни копейки не перечислю в эту преступную страну". Не могут люди с их ментальностью понять, что так можно лгать. For what reason?

Конечно, люди все разные. Большинство соболезнуют и говорят, что все изменится, как только Путин умрет. Но для них всех война где-то там… очень далеко. Не на их земле, не в их доме. Люди не представляют, что все начинается с большой лжи, которую повторяют до тех пор, пока в нее не поверят. Именно пропаганда по Геббельсу открывает двери для больших войн. Геббельс восстал из мертвых в лице Путина.

Мы с вами жили среди этой фабрики лжи десятилетиями, в революциях и войне приходило понимание, поэтому можем похохотать и спросить утром своих куриц в курятнике, кому они за ночь продали автоматы Калашникова. И каждая бабушка в деревне плюнет в глаза тому, кто скажет что-то плохое о ребенке. Украинцы знают, что ничего святого у Кремля не было, нет и не будет. И самое лучшее, что может быть для нас с вами, когда "Москва сгорела полностью".

Люди не представляют, что все начинается с большой лжи, которую повторяют до тех пор, пока в нее не поверят. Именно пропаганда по Геббельсу открывает двери для больших войн. Геббельс предстал из мертвых в лице Путина

Но главное сейчас: донести миру, что пропаганда Москвы несет смерть и войну. Каждая новость и каждое видео должны быть заштампованы "LiE". Все что можно перекрыть в инфопространстве, надо перекрыть. Это уже вопрос мировой безопасности. Как-то Путин отметил: "Геббельс талантливый человек был". Понятно, кто у кого кумир. Все ключевые выступления террориста — современная адаптация известных речей Гитлера.

Идеологи Кремля давно заучили цитаты Геббельса и пытаются манипулировать всем миром:

  • "Чем ужаснее ложь, тем охотнее в нее поверят, ведь овладение массами — единственная цель пропаганды".
  • "Худший враг любой пропаганды – интеллектуализм".
  • "Убери у народа историю — и через поколение она превратится в толпу, а через поколение ею можно управлять, как стадом".
  • "Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней".
  • "Пропаганда теряет силу, когда становится очевидной".
  • "Мы добиваемся не правды, а эффекта".
  • "Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой".
  • "Народ без религии — это как человек без дыхания".
  • "Если вы произнесете достаточно большую ложь и будете ее повторять, то люди в итоге в нее поверят".

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Об авторе. Татьяна Мокриди, журналистка

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