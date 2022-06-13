Об этом Кличко сказал в интервью Bild .

"Путин лично говорит, что претендует на всю бывшую территорию России. Он продолжит марш. Его интерес не заканчивается Киевом и на границе с Польшей. Я твердо убежден, что Путин уйдет так далеко, как мы ему позволим. И Германия не должна забывать: часть Германия была частью советской империи", - сказал Кличко.

4 мая в эфире Эспрессо польский историк и политолог Лукаш Адамский заявил, что в Европе понимают, что война может быть на их территориях , если не остановить Путина в Украине.

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