Где вакцинироваться от COVID-19. Помощь от Минздрава
В Украине сейчас существует три возможности получить бесплатную прививку от коронавируса: в центре массовой вакцинации, в пункте прививки или по месту собственного проживания
Об этом говорится в объяснении Министерства здравоохранения, информирует Еспресо.TV .
Центр массовой вакцинации или пункт прививки можно найти здесь .
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В особых случаях предусмотрен следующий порядок действий:
"Если вы принадлежите к:
▪️ профессиональным группам - вас запишет работодатель на вакцинацию
▪️ коллективов из более 50+ желающими вакцинироваться - запись по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 20 19
▪️ маломобильных граждан - позвоните к семейному врачу или контакт-центр МЗ 0800 60 20 19 и к вам приедет мобильная бригада и сделает прививки ".
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По последним данным, две дозы вакцины против COVID-19 получили лишь 4012016 украинцев, а по крайней мере одну дозу - 5498949 (это менее 15% населения, меньше всего в Европе, если не учитывать данные из Беларуси и России).
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