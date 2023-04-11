Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Где в Украине сократят комендантский час в пасхальную ночь

Где в Украине сократят комендантский час в пасхальную ночь

11 апреля, 2023 вторник
17:18
Общество

В пасхальную ночь, 16 апреля, во многих областях сохраняется комендантский час, однако некоторые ОВА сократили продолжительность ограничений

Об этом информирует Хмельницкая областная военная администрация .

В пасхальную ночь комендантский час продлится всего 3 часа - с 00:00 до 03:00.

В ночь с 15 на 16 апреля ограничения в территориальных общинах Запорожского района будут начинать действовать часом позже - с полуночи и до 05:00. На других территориях области комендантский час начнется, как всегда в 23:00 и закончится в 05:00.

Магазинам разрешили продавать алкоголь с 10:00 до 21:00.

В Крoпивницком он будет действовать с 00:00 до 04:00.

Отмечается, что особое внимание будет уделено интервалам движения транспорта вечером 15 апреля. Утром 16 апреля транспортом можно воспользоваться с 05:00. Освещение улиц ночью не будет выключаться до 06:00.

В Сумской области комендантский час меняться в пасхальную ночь не будет, ограничения продолжаются с 00:00 до 04:00.

В Черкасской области не будут отменять и не сокращать комендантский час. Она также будет действовать с 00:00 до 04:00.

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что жители смогут освятить паски в течение дня 16 апреля, комендантский час отменять не будут.

"Все священнослужители будут проводить освящение куличей в течение светового дня. Комендантский час как был, так и будет. В это время не будут проводиться освящения куличей и служба в церквях. Этот опыт мы переняли с прошлого года", - сказал Терехов.

Ограничения продолжаются в Харьковской области с 23:00 до 05:00.

Кроме того, в Николаевской области с 10 апреля сменили продолжительность комендантского часа.

В регионе, за исключением Очаковской городской территориальной общины, он продлится с 00:00 до 05:00. А в Очаковской общине – с 23:00 до 05:00.

В Днепропетровской области не изменяют продолжительность ограничений: с 23:00 до 05:00. В некоторых районах, как Никопольский, будут действовать ограничения.

В Пасхальные праздники в Киеве хранится комендантский час с 00:00 до 05:00. Запланированы молебны в 163 сооружениях, а ночью только онлайн.

Продолжительность комендантского часа в пасхальную ночь на территории Львовской области остается без изменений – с 00:00 до 05:00, а богослужения будут совершать до ее начала или по завершении.

Также не ослабляют ограничения в Ровенской и Волынской области .

Харьков
Днепр
Сумщина
Николаевщина
Днепропетровщина
Кропивницкий
Запорожская область
комендантский час
Харковщина
Читайте также:
українські військові
10 апреля, 2023 понедельник
Выплаты всем военным по 30 тыс. грн требуют более триллиона гривен в год, - нардеп Вениславский
Верховна Рада
10 апреля, 2023 понедельник
Рада вернула доплаты в 30 тыс. грн военным
10 апреля, 2023 понедельник
Украина вернула домой из РФ еще 100 пленных. Всего из плена уже вернули 2 105 человек
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.26
    Покупка 37.26
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 40.23
    Продажа 41.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
11 апреля
17:47
Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах, есть пострадавшие с обеих сторон
17:46
Жителя Донбасса, сливавшего данные о расположении Сил обороны, приговорили к 6 годам тюрьмы
17:32
Эксклюзив
Владимир Цыбулько
Исламские и тюркские республики в РФ уже готовы к самостоятельной жизни, - политэксперт Цыбулько
17:19
Виктор Орбан
США 12 апреля могут ввести санкции против чиновников из Венгрии из-за антиамериканской позиции, - СМИ
17:17
Обновлено
В Киевской области за год обнаружили 15 мест массового захоронения и три застенки
17:10
Польша планирует стать финансовым хабом по сбору средств на восстановление Украины
16:54
Обновлено
Сиярто договорился с РФ о бесперебойных поставках природного газа и сырой нефти в Венгрию
16:50
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:45
Эксклюзив
В Мариуполе оккупанты снесли более 350 многоэтажек, а построили до 35, - советник мэра Андрющенко
16:36
Эксклюзив
Уже можно определить перечень стран, которые могут учредить авиакоалицию для Украины, - главред Defense Express Катков
16:34
Через реку Ирпень восстановили железнодорожный мост: поезда могут курсировать двумя путями
16:34
На заседании Ставки обсудили обеспечение новых бригад сил обороны боеприпасами и техникой
16:33
В Украине осудили 8 боевиков, которые штурмовали Бахмут и разведывали позиции ВСУ в Херсонской области
16:29
В Румынии решили поддержать Молдову, которая после Украины "больше всего подвергается агрессии и давлению РФ"
16:21
В Ливерпуле стартовал флешмоб #HelpUkraineSong, который закончится в последний день Евровидения
16:15
Херсонским арбузам быть: в ОВА озвучили положительный прогноз по посевной в регионе
16:09
В 2022 году в Украине дерусифицировали около 10 тыс. названий и демонтировали 145 памятников
16:03
OPINION
Ох, уж этот обиженный глобальный Юг…
15:57
Stranger Things
Netflix выпустит мультфильм по сюжету сериала Stranger Things
15:56
Госдума РФ одобрила поправку об электронных повестках
15:36
Как и когда будут проходить Пасхальные богослужения в Киеве
15:20
Флаг Польши
Польша стала центром внимания НАТО, - Washington Post
15:19
Пентагон
Пользователь Discord, сливший секретные документы Пентагона, может быть ребенком, - АР
14:55
Бахмут - это ключи к освобождению нашей территории в сторону Северодонецка и Лисичанска, - военный эксперт Черник
14:54
РФ дважды с утра открыла огонь по приграничью Сумщины
14:42
Рада запретила обращение и использование большинства пиротехнических изделий
14:39
Противовоздушная оборона сбила российский беспилотник в Харьковской области
14:34
Политики Германии и Чехии раскритиковали заявления Макрона по Тайваню
14:24
Валерий Залужный
Залужный в годовщину деоккупации Сумщины показал, как освобождали регион от оккупантов
14:22
С августа из опасных регионов эвакуировали более 60 тыс. украинцев
14:17
Эксклюзив
Крым превратился в ловушку для российской армии, - военный эксперт Свитан
14:12
Эксклюзив
Беларусь может привлечь к войне около 30 тыс. своих военных, - основатель "Белого легиона"
14:09
OPINION
Баканов себя прекрасно чувствует...
14:05
Координационный штаб: Россия тормозит возвращение пленных азовцев и не ведет переписку
14:04
Уклонистам в РФ запретят выезжать за границу, управлять авто и продавать недвижимость
13:53
В России запустили фонды, которые будут заниматься вывозом украинских детей с ВОТ на "образовательные программы" в РФ
13:38
Американская разведка "скромно" оценивает украинское контрнаступление, - WP
13:36
В Вене откроют выставку украинского искусства о российском вторжении
13:29
Обновлено
Враг нанес авиационный удар по двум городам Запорожской области
13:28
Минобороны Дании заявило, что Запад может до лета принять решение по истребителям для Украины, – AFP
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV