Где в Украине сократят комендантский час в пасхальную ночь

Об этом информирует Хмельницкая областная военная администрация .

В пасхальную ночь комендантский час продлится всего 3 часа - с 00:00 до 03:00.

В ночь с 15 на 16 апреля ограничения в территориальных общинах Запорожского района будут начинать действовать часом позже - с полуночи и до 05:00. На других территориях области комендантский час начнется, как всегда в 23:00 и закончится в 05:00.

Магазинам разрешили продавать алкоголь с 10:00 до 21:00.

В Крoпивницком он будет действовать с 00:00 до 04:00.

Отмечается, что особое внимание будет уделено интервалам движения транспорта вечером 15 апреля. Утром 16 апреля транспортом можно воспользоваться с 05:00. Освещение улиц ночью не будет выключаться до 06:00.

В Сумской области комендантский час меняться в пасхальную ночь не будет, ограничения продолжаются с 00:00 до 04:00.

В Черкасской области не будут отменять и не сокращать комендантский час. Она также будет действовать с 00:00 до 04:00.

Харьковский городской голова Игорь Терехов заявил, что жители смогут освятить паски в течение дня 16 апреля, комендантский час отменять не будут.

"Все священнослужители будут проводить освящение куличей в течение светового дня. Комендантский час как был, так и будет. В это время не будут проводиться освящения куличей и служба в церквях. Этот опыт мы переняли с прошлого года", - сказал Терехов.

Ограничения продолжаются в Харьковской области с 23:00 до 05:00.

Кроме того, в Николаевской области с 10 апреля сменили продолжительность комендантского часа.

В регионе, за исключением Очаковской городской территориальной общины, он продлится с 00:00 до 05:00. А в Очаковской общине – с 23:00 до 05:00.

В Днепропетровской области не изменяют продолжительность ограничений: с 23:00 до 05:00. В некоторых районах, как Никопольский, будут действовать ограничения.

В Пасхальные праздники в Киеве хранится комендантский час с 00:00 до 05:00. Запланированы молебны в 163 сооружениях, а ночью только онлайн.

Продолжительность комендантского часа в пасхальную ночь на территории Львовской области остается без изменений – с 00:00 до 05:00, а богослужения будут совершать до ее начала или по завершении.

Также не ослабляют ограничения в Ровенской и Волынской области .