Об этом информирует Наталья Диденко .

Морозы в Украине еще трещат или потрескивают, где-то пробуют ласково "обнулиться", а в западных областях морозы скоро отнесут в раздел древней истории, потому что там столбики термометров достигают +5+8 градусов.

В западных областях теплая погода удержится, ожидается 0+5 градусов. В восточных областях ожидается днем 4-9 градусов. А в северных и центральных областях в течение дня –1-5 градусов. В южной части +1+4 градуса, в Крыму +4+8 градусов, в Запорожье 0,-2 градуса.

Ветер юго-восточного и южного направлений остается в Украине порывистым, сильным, некомфортным.

Ночью и утром 11 января дождь местами с мокрым снегом пройдет в западных областях, а преимущественно снег - на севере Украины.

Однако в течение дня в большинстве областей Украины никаких серьезных осадков не предполагается.

В Киеве в ближайшую ночь летает снег, днем в столице - без осадков, однако скользко.

Ветер юго-восточного направления, сильный, без шапки еще и сверху с капюшоном и не думайте выходить. Напоминаю, что сильный ветер усиливает ощущение мороза на несколько градусов.

А поскольку завтра в Киеве даже днем еще предполагается -4 градуса, а ночью все -6-8 градусов, то будет щипаться мороз больно.

Уже с пятницы, как раз на Маланки-Василия, 13-14 января, в Украину придет атлантический воздух с теплой погодой и "плюсовой" температурой воздуха везде.

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