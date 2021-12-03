Где в Украине 4-5 декабря ждать дождя и мокрого снега: прогноз Натальи Диденко
В выходные 4-5 декабря в Украине ожидается холодная и влажная погода
Об этом сообщает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.
4 декабря мокрый снег и дождь наиболее вероятны на востоке и юге Украины, кроме Одесской области.
Также в этот день ожидается повышение атмосферного давления, соответственно, воздух будет влажным.
В воскресенье, 5 декабря, периодические осадки распространятся на всю территорию Украины.
В ночь на 5 декабря температура составит -1...-7 °C, днем в воскресенье ожидается -2...+4 °C.
На юге и в субботу на востоке будет потепление до +3...+8 °C.
В Киеве 4 декабря осадков не ожидается, возможны прояснения.
В ночь на 4 декабря в Киеве температура воздуха опустится до -5 °C, днем в субботу будет около 0 °C.
5 декабря в столице повысится облачность и местами будет идти мокрый снег или дождь - зависит от колебаний температуры.
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