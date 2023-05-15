Где в Украине 16 мая возможны дожди: прогноз погоды от Наталки Диденко
16 мая дожди пройдут в западных областях, местами на севере, Полтавщине, Черкасчине и Приазовье. На остальной территории Украины будет доминировать сухая погода
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, на севере Украины возможно незначительное похолодание.
"Вторник в Украине будет с небольшой свежей изюминкой - ожидается временное понижение температуры воздуха в северной части! Если в большинстве областей 16 мая максимальная дневная температура будет составлять +20...+26 градусов, то на севере посвежеет до +18...+22 градусов", - написала синоптик.
По ее словам, ветер будет преимущественно южный и юго-восточный, умеренный, временами порывистый.
"В Киеве во вторник температура воздуха снизится – в течение дня против сегодняшних +25...+26 градусов завтра ожидается +20 градусов", – написала Диденко.
Также в столице будет порывистый ветер юго-восточного происхождения.
- Ранее Наталья Диденко спрогнозировала теплый и сухой понедельник в Киеве.
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