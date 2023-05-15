Где в Украине 16 мая возможны дожди: прогноз погоды от Наталки Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, на севере Украины возможно незначительное похолодание.

"Вторник в Украине будет с небольшой свежей изюминкой - ожидается временное понижение температуры воздуха в северной части! Если в большинстве областей 16 мая максимальная дневная температура будет составлять +20...+26 градусов, то на севере посвежеет до +18...+22 градусов", - написала синоптик.

По ее словам, ветер будет преимущественно южный и юго-восточный, умеренный, временами порывистый.

"В Киеве во вторник температура воздуха снизится – в течение дня против сегодняшних +25...+26 градусов завтра ожидается +20 градусов", – написала Диденко.

Также в столице будет порывистый ветер юго-восточного происхождения.