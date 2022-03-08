Где украинцы могут получить бесплатную психологическую помощь: список

Об этом сообщает Еспресо.TV.



МОН Украины запустил информационную кампанию "Психологическая забота от Светланы Ройз", ориентированную на семьи с детьми, находящимися в зоне боевых действий, которые были вынуждены покинуть дома, убегая от опасности, или ждут родных с фронта.



Материалы размещены на сайте министерства в виде видео.



Национальная психологическая ассоциация предлагает бесплатную помощь украинцам, переживающим панику, тревогу или хронический стресс в результате боевых действий на территории Украины.



Для этого необходимо предварительно заполнить анкету и подождать, когда специалисты обработают данные и свяжутся.



Консультационный центр кафедры психологии и психотерапии УКУ "Порадня" предлагает бесплатную кризисную психологическую онлайн-помощь пострадавшим. Для этого достаточно написать или позвонить по телеграмме:

+ 380965807688, @poradnya1

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