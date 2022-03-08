Где украинцы могут получить бесплатную психологическую помощь: список
С начала полномасштабного вторжения России в Украине появились сообщества, чат-боты и профессиональные психотерапевты, готовые бесплатно помогать пострадавшим
Об этом сообщает Еспресо.TV.
МОН Украины запустил информационную кампанию "Психологическая забота от Светланы Ройз", ориентированную на семьи с детьми, находящимися в зоне боевых действий, которые были вынуждены покинуть дома, убегая от опасности, или ждут родных с фронта.
Материалы размещены на сайте министерства в виде видео.
Национальная психологическая ассоциация предлагает бесплатную помощь украинцам, переживающим панику, тревогу или хронический стресс в результате боевых действий на территории Украины.
Для этого необходимо предварительно заполнить анкету и подождать, когда специалисты обработают данные и свяжутся.
Консультационный центр кафедры психологии и психотерапии УКУ "Порадня" предлагает бесплатную кризисную психологическую онлайн-помощь пострадавшим. Для этого достаточно написать или позвонить по телеграмме:
- + 380965807688, @poradnya1
- + 380500732903, @poradnya2
- + 380965814896, @poradnya3
- + 380934347701, @poradnya4
- + 380958744062, @poradnya5
Кроме того, психиатр и психотерапевт, кандидат психологических наук Спартак Субота разработал методичку с советами по оказанию психологической помощи в условиях войны. Рекомендации помогают разобраться в эмоциях во время переживания таких состояний, как апатия, ступор, галлюцинации, нервная дрожь, истерика и другие.
Загрузить методичку можно по ссылке.
Львовский городской центр социальных служб оказывает круглосуточную психологическую поддержку украинцам. Для этого следует позвонить по телефону: 0800307305. Независимо от мобильного оператора звонки бесплатные.
Украинское сообщество психотерапевтов также бесплатно консультирует потерпевших. Обращаться по телефонам: +380935473773, +380971124591 (WhatsApp, Telegram).
Чат боты, оказывающие психологическую поддержку:
- Телеграмм-чат " Психологическая помощь украинцам во время войны";
- Телеграмм-чат "Как ты сейчас?";
- Чат-бот квалифицированной помощи от украинских психологов "psy.for.peace".
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