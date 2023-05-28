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OPINION

Где Украина?

Галина Пагутяк
28 мая, 2023 воскресенье
20:04
Мнение

Нашелся человек, для которого сочетание внутренних и внешних маркеров украинской идентичности было чем-то само собой разумеющимся

Когда-то очень давно, в эпоху развитого социализма, то есть застоя, когда за проукраинскую позицию можно было поплатиться здоровьем и свободой, а в каждой студенческой группе было по два кагэбистских стукача — одного знали все, другого — никто, ехала я в поезде с Львова в Киев и кто-то из пассажиров в купе сказал уважительно: "Едем на Украину!". Я даже немного была с ним согласна, потому что у галичан еще за усопшей Австрии выработалось то неполноценное, что настоящая Украина, несмотря на тотальное обрусение, где-то там — в златоверхом Киеве, Полтаве, Чернигове, и без них Галичина – просто обломок.

У галичан еще за усопшей Австрии выработалось то неполноценное, что настоящая Украина, несмотря на тотальное обрусение, где-то там — в златоверхом Киеве, Полтаве, Чернигове, и без них Галичина – просто обломок

Какая-то мистика, но когда я возвращалась через несколько дней из Киева во Львов, один пассажир, по крайней мере давно проживавший в Киеве, радостно выдохнул: "Едем на Украину!". Для него Украина ассоциировалась с территорией, где можно свободно разговаривать на украинском языке. В первом случае галичанин использовал для определения национальной идентичности внешние маркеры, во втором киевлянин – внутренние. И оба были правы, потому что нужны и те, и те для целостного восприятия Украины. Видимо, поэтому, начиная с 90-х, свидетели цивилизованной Европы, которые сами назначили себя культуртрегерами, так раздражались от майских жуков над "хрущів", вышиванок и гимна "Ще не вмерла Україна". А другие члены секты "какая разница" завели песню — главное — паспорт украинский, а язык может быть какой угодно.

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Но нашелся человек, для которого это сочетание внутренних и внешних маркеров украинской идентичности было чем-то само собой разумеющимся, и именно он объединил Украину еще в 1840 году, написав книгу на том языке, много веков звучавшем из уст народа.

Нашелся человек, для которого это сочетание внутренних и внешних маркеров украинской идентичности было чем-то само собой разумеющимся, и именно он объединил Украину еще в 1840 году, написав книгу на том языке, много веков звучавшем из уст народа

И это поняли его современники. Василий Белозерский не уставал повторять, что "этот человек способен угадывать потребности народа и даже нужды века". Впоследствии, в 1880-х годах, галичанин Александр Барвинский прямо заявил, что Украину объединил Тарас Шевченко, а бойко Иван Франко признал: "Я сын народа, который вверх идет, хоть был заперт в погреб". И отмечал, что оттуда, из того всеми презираемого состояния земледельцев родится духовная элита Украины, аристократы духа, среди которых были и потомки мелких шляхтичей, не приставших ни к полякам, к московитам, а, воткнув саблю у поля, упорно пахали свою куку. обворованную колонизаторами, нивку.

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Казалось бы, такой неважный с точки зрения политики факт, как перезахоронение 22 мая 1861 тела Шевченко на Чернечей горе в Каневе, запустил движение к восстановлению Украины в ее полном объеме. "Возьмите цветы для Шевченко", — протягивает букет скромных цветков женщина у подножия горы. Да, она их продает, но улыбка у нее дружелюбная и искренняя. Мы берем два букета. "Я свой, — говорит Тамила, моя приятельница еще со студенческих лет, — положу Олексе Гирныку". Человеку, сжегшему себя в знак протеста против русификации Украины. Это не казенные цветы, которые носят чиновники 9 марта к памятникам Шевченко, как когда-то носили к памятникам Ленину. И они испытывают страх, приближаясь к высокой могиле: еще отомстит. "Сами себя накажете, — думает Шевченко. - Все это отразится на ваших бестолковых потомках". Карма догонит.

Пророк Тарас Шевченко будит украинцев каждый раз, когда те засыпают мертвым сном. Это его миссия объединять украинцев против врага. Кто имеет в себе частичку его духа, тот украинец. От молоденького стигматика Степана Навроцкого, который в 1941 году присягнул Богу и Украине, до детей, которые собственноручно обустроили автобусную остановку в селе Турье на Бойкивщине и написали на стене "С нами Бог и Украина". И свою кровь проливает Шевченко сейчас на фронте, чтобы в Украине была Украина.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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