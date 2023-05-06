"Где у нас таджикские батальоны?" Депутат Госдумы РФ предлагает отправлять на фронт трудовых мигрантов
Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев предложил массово мобилизовать уроженцев Средней Азии, получивших российское гражданство
По его словам, он приступил к изучению вопроса "где у нас таджикские батальоны", проинформировал коммунист у себя в ТГ-канале.
Матвеев готовит поправки, поскольку недоволен тем, что "там (на войне России с Украиной - ред.) умирают за родину мужчины коренных народов России, прежде всего русских, которых здесь замещают сотни тысяч азиатов".
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При этом таджикское национальное законодательство тоже не допускает призыва на службу лиц с двойным гражданством. Поэтому "таджики массово приобретают российское гражданство", добавляет член Государственной думы России.
"Понятно, что и в царское время, и во Вторую мировую войну народы Средней Азии в армию массово не призывали, но тогда в каждой русской семье было по 6-7 детей, а сейчас такие семьи именно у среднеазиатских народов", - отметил он. Матвеев.
По мнению депутата, "если все дело в двойном гражданстве (гастарбайтеров из стран Средней Азии - ред.), его нужно либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации данных лиц".
- Напомним, владелец российского ППК "Вагнера" Евгений Пригожин анонсировал на 10 мая 2023 года свой уход из оккупированной части украинского города Бахмут (Донечина) . Вместо своих наемников он позвал туда солдат Рамзана Кадырова.
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