"Где у нас таджикские батальоны?" Депутат Госдумы РФ предлагает отправлять на фронт трудовых мигрантов

По его словам, он приступил к изучению вопроса "где у нас таджикские батальоны", проинформировал коммунист у себя в ТГ-канале.

Матвеев готовит поправки, поскольку недоволен тем, что "там (на войне России с Украиной - ред.) умирают за родину мужчины коренных народов России, прежде всего русских, которых здесь замещают сотни тысяч азиатов".

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При этом таджикское национальное законодательство тоже не допускает призыва на службу лиц с двойным гражданством. Поэтому "таджики массово приобретают российское гражданство", добавляет член Государственной думы России.

"Понятно, что и в царское время, и во Вторую мировую войну народы Средней Азии в армию массово не призывали, но тогда в каждой русской семье было по 6-7 детей, а сейчас такие семьи именно у среднеазиатских народов", - отметил он. Матвеев.

По мнению депутата, "если все дело в двойном гражданстве (гастарбайтеров из стран Средней Азии - ред.), его нужно либо запрещать, либо корректировать норму о возможности мобилизации данных лиц".