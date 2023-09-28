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OPINION

Где у нас культурный фронт?

Галина Пагутяк
28 сентября, 2023 четверг
14:27
Мнение

За что воюет писатель Андрей Курков, гастролируя в Европе, я не пойму. Зато знаю, против кого и чего: против украинских писателей-фронтовиков, посмевших сделать ему замечание

Я понимаю, когда издатель пенсионного возраста говорит: "Я воюю книгами". И выдает их вместо того, чтобы отсиживаться где-нибудь в Польше или Германии, пытается выполнить все обязательства перед авторами и переводчиками.

Я понимаю, когда писатель не закрывается от социальных сетей, чтобы его не внесли в черный список оккупанты и работает там, где его забросила судьба в Украине. Это его фронт. Не все могут уйти добровольцами, не всех мобилизуют. Но в трудные времена он остается дома, чтобы быть очевидцем и участником событий.

Но за что воюет писатель Андрей Курков, гастролируя в Европе, я не пойму. Зато знаю, против кого и чего: против украинских писателей-фронтовиков, посмевших сделать ему замечание, что не стоит вести диалоги с "хорошими русскими" во время войны. Против украинской литературы, которую он публично унижает, потому что не знает. Ему гораздо удобнее находиться в постколониальной тусовке и называть себя украинским писателем, потому что в русской литературе конкуренция гораздо сильнее, и он для них посредственный автор, если не очень посредственный. А для малороссов, всегда смотревших на русскую культуру снизу вверх, он царь и бог. Это уже генетическое.

Действительно, я не могу понять, почему наш литературный бомонд так упорно пытается открыть окно Овертона, словно испытывает терпение своих поклонников, то позволяя себя переводить на московский, то тусоваться среди хороших русских, то рваться в московские библиотеки, тогда как украинское общество – высказывается вполне однозначно - никаких контактов с имперцами, хороший россиянин – мертвый россиянин. Бомонд называет это "культурным фронтом". Может, это и есть фронт, только по эту сторону с широким путём для отступления.

Если бы не было полномасштабного вторжения, ветеранскую литературу загнали бы еще больший маргинес на всех Форумах и Арсеналах. Как они смеют писать, не получив разрешения от патриархов и мэтров? Как они смеют топать солдатскими ботинками по нашим паркетам? И хотя я давно уже махнула рукой на все скандалы, однако интересно, отменят ли визит уважаемого метра во Львов на Форум? Конечно, Форум уже давно деградировал и издатели больше не хотят оплачивать роскошную жизнь организаторов и бомонда, которые уже зацементировались в своеобразную лигу Плюща, а самим сидеть в палатках под дождем и нести убытки. Интересно и только, потому что никто не забрасывает метра гнилыми помидорами, хоть стоит. За презрение к украинской литературе и коллаборацию с врагом. У нас, во Львове, в конце концов, полно своей галицкой гнили. Очевидно, прикроются как щитом мучеником Владимиром Вакуленко и погибшей Викторией Амелиной, и будут делать все то, что делали все годы, полностью игнорируя культурные запросы общества. То есть будут делать бла-бла-бла, потому что давно ничего не пишут.

Культурный фронт может быть только в Украине: там, где бъются детские сердца, когда наши дети среди ночи вынуждены сидеть в укрытиях или коридорах, прижимая к себе любимую игрушку. Там, где из окопов преподаватели проводят занятия онлайн, а учителя выходят на улицу, чтобы поймать вай-фай и провести урок. Им точно интересны книги о дерьме или розовых единорогах или описания заграничных путешествий разманиженной богемы? Нам нельзя убегать от реальности, нам нельзя простить то, что мы прощали вчера. Это единственный фронт в российско-украинской войне, а второй фронт откроют только тогда, когда увидят, что мы побеждаем, чтобы сказать: "И мы воевали, и мы!"

Только что снова вторично за день воздушная тревога. Куда денутся все эти палатки с книгами, когда начнется Форум? Места для всех в укрытии не хватит. И, может, тогда у господина Куркова появится "собственный культурный Бахмут", как он назвал свою антиукраинскую деятельность. Хотя нет, почетного гостя скроют в первую очередь.

Все же честнее быть "варварами", как назвала украинцев еще одна писательница, дрейфующая уже много лет по Европе, угождая всем, лишь бы зацепиться хоть одним коготком за сладкую комфортную жизнь. Назвала за обструкцию, которой сознательные подвергают наших голубей миру, которые сбрасывают с монпарнасов помет нам на головы. И никто им этого не запретит, такова их натура. Им в голове как гвоздь Нобель, а не разрушенная Украина, захлебывающаяся кровью без боевых самолетов.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Галина Пагутяк, писательница, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Общество
Культура
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